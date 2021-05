L’Ajax reste le patron aux Pays-Bas

Pour la 35e fois de son histoire, l’Ajax d’Amsterdam s’est adjugé le titre de champion des Pays-Bas.

Trois journées avant l’épilogue du championnat hollandais, l’Ajax d’Amsterdam est certain de conserver son titre national. L’équipe de la capitale néerlandaise a cueilli les points qui lui manquaient en dominant le FC Emmen sur le score de 4 buts à 0. Elle ne peut plus être rejointe par le PSV Eindhoven, deuxième.

Le Français Sébastien Haller a participé à ce match de consécration en marquant l’un des quatre buts de sa formation. Dusan Tadic, le capitaine, a aussi été décisif en signant deux assistances.

C’est le 35e sacre de l’Ajax et le second d’affilée. Pour rappel, la saison dernière, le titre n’avait pas été attribué suite à la fin prématurée de la compétition à cause de la pandémie du Covid-19.

Il s’agit aussi du deuxième trophée de l’année pour les quadruples champions d’Europe puisqu’ils avaient également remporté la coupe nationale précédemment (contre le Vitesse Arnhem, 2-1). C’est donc une domination sans partage sur le football néerlandais.

Ces conquêtes sont bien sûr l’œuvre d’Erik Ten Hag. Le technicien batave va continuer à faire les beaux jours de ce club prestigieux, puisqu’il a récemment prolongé son contrat du côté de la Johann Cruyff Arena. Il a notamment tourné le dos à une offre émanant de Tottenham.