L'agent de Tolisso dément la piste mancunienne

L'international tricolore a été comme possible futur transfuge des Red Devils, mais son agent vient de couper court à cette rumeur.

Les informations selon lesquelles a entamé des pourparlers avec le milieu de terrain du ,Corentin Tolisso, viennent d'être démenties par l'agent du joueur.

Le champion du monde aurait été identifié comme possible future recrue des Diables Rouges, d'après ce qu'a révélé RMC Sport mercredi. Ole Gunnar Solskjaer chercherait à renforcer son entrejeu et Tolisso émergerait donc comme l'une de ses cibles. Il a même été suggéré qu'une approche de Manchester à Munich avait déjà été faite et que le Bayern serait ouvert à l'idée de le laisser partir.

Eric Castagnino, l'agent de Tolisso, a cependant réfuté les affirmations selon lesquelles il aurait été en contact avec le ténor de . Questionné à propos de MU par Sky , il a lâché : "Je n'ai pas de discussions avec Manchester United. Corentin est actuellement blessé et son retour sur le terrain est une priorité absolue."

Tolisso n'a pas joué avec le Bayern depuis que le football a repris suite à la pandémie de coronavirus. Sa dernière sortie a eu lieu le 3 mars, lorsqu'il a été remplacé durant la victoire 1-0 contre Schalke. Les blessures l'ont beaucoup pénalisé ces derniers mois, mais le Bayern a une grande estime à son endroit. De plus, l'international français est sous contrat jusqu'en 2022 di côté de l'Allianz Arena.

Les bruits des coulisses ne devraient pas se tasser pour autant, et le Lyonnais Rafael n'a fait que les alimenter ce jeudi en indiquant que Tolisso serait un renfort idéal pour MU.