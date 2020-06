Bruno Fernandes : "Manchester United peut faire encore mieux"

Une étincelle est apparue chez les joueurs d'Old Trafford avant l'interruption de la saison et ils souhaitent poursuivre cette dynamique.

Bruno Fernandes pense que peut atteindre un niveau encore plus élevé lorsque la reprendra, une étincelle ayant été trouvée avant l'épidémie de coronavirus. Le milieu de terrain international portugais a aidé à créer cette étincelle après son arrivée en janvier en provenance du Sporting. La recrue hivernale des pensionnaires d'Old Trafford est rapidement devenu une star, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer semblant plus assuré et plus régulière avec Fernandes comme métronome.

Il pourrait faire encore plus de passes décisives lorsque le championnat anglais reprendra à partir du 17 juin, avec Paul Pogba et Marcus Rashford de retour à ses côtés. Cela devrait aider les Red Devils à se hisser vers leur objectif de figurer parmi les quatre premiers du classement, avec un Bruno Fernandes confiant concernant le futur d'une équipe qui possède encore beaucoup de potentiel à démontrer : "J'ai hâte de recommencer comme nous avons terminé", a déclaré Fernandes sur le site officiel de Manchester United.

"Nous pouvons peut-être faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je pense que c'est très important et le premier match pour nous est une bonne occasion de montrer que nous pouvons très bien terminer la saison", a ajouté le Portugais. Manchester United est coincé sur la touche, comme le reste du monde sportif, depuis la mi-mars. Ils retrouveront les terrains avec un déplacement à le 19 juin, avec Nemanja Matic, un autre des joueurs qui sont impatients de reprendre la compétition.

Matic : "La pression me manque"

"Le football me manque et la pression me manque avant le match. Ça va être étrange de jouer sans supporters, mais nous devons nous adapter. Au moins, nous pouvons rivaliser avec d'autres équipes et, espérons-le, bien commencer", a indiqué le Serbe. Manchester United a repris l'entraînement depuis quelques semaines, les règles initiales de distanciation sociale ayant été assouplies pour permettre l'introduction de contrats complets et de matches à l'entraînement.

"C'est facile", a ajouté Matic. "La nouvelle routine consiste à vérifier notre température tous les matins, à se laver les mains et à garder nos distances, autant que possible. Mais l'entraînement est normal - nous sommes maintenant autorisés à suivre un entraînement avec des contacts, donc c'est plus ou moins la même chose. Il y a juste quelques choses différentes avant l'entraînement", a expliqué le milieu de terrain des Red Devils.

Bruno Fernandes a également fait un commentaire concernant le nouveau monde auquel les footballeurs professionnels vont devoir s'habituer dans les prochaines semaines, et les prochains mois : "La différence est juste d'arriver à des heures différentes et de ne pas faire la même chose que par le passé. La chose la plus importante est de s'entraîner et nous pouvons être ensemble sur le terrain d'entraînement".