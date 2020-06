Rafael : "Tolisso serait parfait pour Manchester United"

L'ancien Red Devil a soutenu la quête du club anglais à l'affût pour recruter le champion du monde 2018.

Le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais, Rafael da Silva, pense que le milieu de terrain du , Corentin Tolisso, serait une recrue parfaite pour son ancien club de . Tolisso, 25 ans, est engagé en jusqu'en 2022, mais est annoncé sur le départ du Bayern Munich lors du prochain mercato lui qui peine à obtenir un temps de jeu régulier sous les ordres Hansi Flick. Old Trafford est devenu une destination possible pour Tolisso, qui a rejoint le Bayern en 2017 en provenance de pour 41 millions d'euros.

Selon les informations de RMC Sport, Manchester United serait le favori pour accueillir l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, alors que le Bayern Munich demanderait 35 millions d'euros pour céder son milieu de terrain de 25 ans. Rafael a joué avec Tolisso en et a gardé une très bonne opinion du Français, notant qu'il serait un complément parfait à l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. "L'un des meilleurs milieux de terrain avec qui j'ai joué. Je pense qu'il sera parfait pour Manchester United. J'espère qu'il y ira", a tweeté Rafael à propos des informations selon lesquelles Tolisso aurait ouvert les discussions avec les Red Devils.

Tolisso a disputé 24 matches avec le Bayern cette saison, marquant trois buts et contribuant cinq passes décisives, mais n'a été titulaire que 15 fois. Après un bon début de carrière en Allemagne et la victoire de la 2018 avec la , Tolisso s'est déchiré le ligament croisé antérieur fin 2018, mais a récemment noté que l'échec ne faisait que le rendre plus déterminé à faire ses preuves. "Je pense que cela m'a fait grandir mentalement, cela m'a endurci", a déclaré Tolisso aux journalistes en septembre dernier. "Cela forge un état d'esprit".

Rafael sur le départ ?

"Je savais que je devais travailler dur pour revenir au plus haut niveau. Je dois continuer comme ça et trouver mon vrai niveau avant ma blessure. Cela ne dépend que de moi. Je dois me donner un peu de temps. Avec le Bayern, j'ai aussi beaucoup travaillé. J'ai fait de bonnes préparations. C'est à moi de continuer comme ça", avait ajouté l'international français. Rafael, quant à lui, n'est pas à son premier conseil envers son ancien club, Manchester United, lui qui avait souligné en avril dernier que les joueurs aspirant à venir chez les Red Devils ne devaient pas être motivés par l'aspect financier.

"Il a fallu trop de temps pour se remettre sur la bonne voie. Deux ans devraient suffire, mais maintenant cela fait sept ans. Nous avons mal fait certaines choses. Nous avons commencé à recruter des joueurs chers et à leur donner beaucoup d'argent. Je ne suis pas d'accord avec cela", a déclaré Rafael à ESPN. "Ce n'est pas parce qu'un joueur a 150 millions de livres qu'il est bon pour l'équipe. Cela dépend du caractère du joueur. Nous avons fait quelques erreurs mais j'espère maintenant que nous pourrons reprendre le chemin".

De son côté, le latéral brésilien en concurrence avec Léo Dubois et Kenny Tete pourrait être amené à quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Juninho, le directeur sportif, a confirmé qu'un ou deux joueurs à ce poste seraient probablement vendus lors du prochain mercato, d'autant plus en cas d'absence de Coupe d'Europe pour les Gones la saison prochaine. Reste à savoir si Rafael est prêt à rester à l'OL, malgré un temps de jeu limité.