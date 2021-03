L'agent de Grealish, Camavinga et Konaté fait allusion à des mouvements estivaux record pour ses joueurs

Le trio a suscité l'intérêt des meilleures équipes d'Europe et Jonathan Barnett a suggéré qu'ils pourraient être transférés l'été prochain.

L'agent de Jack Grealish, Eduardo Camavinga et Ibrahima Konaté a affirmé qu'il attend jusqu'à quatre "très grosses transactions" impliquant les joueurs qu'il représente. Jonathan Barnett, qui est l'agent du trio qui a été lié à Manchester United, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid, se prépare pour une fenêtre de transfert estivale chargée, lui qui représente aussi les intérêts de Gareth Bale dont l'avenir est encore incertain.

En effet, Barnett s'attend à "battre beaucoup de records" avec des transferts impliquant ses joueurs, ce qui pourrait voir des méga mouvements pour ses clients de haut niveau, y compris le trio susmentionné. "C'est la fenêtre de transfert qui va être plus difficile. Je m'attends à trois ou quatre très gros contrats de ma part qui battront beaucoup de records", a déclaré le célèbre agent gallois dans un entretien à The Athletic.

"J'espère qu'ils arriveront. Pour les plus petits clubs, je pense qu'il n'y aura pas autant de transferts. Nous avons de très bons joueurs, nous avons probablement le meilleur jeune joueur du monde avec Eduardo Camavinga. Nous avons Jack Grealish, nous avons Ibrahima Konaté au RB Leipzig. Mais ensuite, j'ai plus de 100 joueurs", a ajouté Jonathan Barnett qui risque de passer beaucoup de temps au téléphone durant l'été.

"Camavinga peut jouer en Premier League dès l'année prochaine"

L'article continue ci-dessous

Le milieu de terrain rennais, Eduardo Camavinga, n°2 de la liste NXGN de Goal des 50 meilleurs merveilles du football derrière Ansu Fati, est devenu une figure clé du club de Ligue 1 depuis sa percée en 2019. On dit que Chelsea, Manchester United et le Real Madrid le veulent tous et Barnett est convaincu qu'il peut prospérer à un niveau élevé. "Camavinga peut jouer l'année prochaine en Premier League. Il est si bon. Qu'il le veuille ou non, je ne sais pas", a-t-il déclaré.

"Son parcours a été difficile si vous savez ce qu'il a vécu en tant que réfugié et l'incendie de sa maison à Rennes. Mais son caractère est incroyablement fort. Ce n'est pas un jeune de 18 ans comme les autres. Il joue devant 100 000 personnes et les gens ne vont pas lui faire peur. C'est un garçon adorable et je pense qu'il va être une superstar", a conclu l'agent gallois, sous le charme de sa pépite française.

Interrogé sur son avenir la semaine dernière, Eduardo Camavinga a avoué que seul le projet sportif comptera dans le choix de son prochain club : "Pour mon futur, il y a les parents. Il faudra voir le projet, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Si je devais partir, j'espère qu'ils diront que j'étais un joueur qui avait l'amour du club, qui se donnait à fond sur le terrain et qui mouillait le maillot". Reste à savoir s'il fera son choix cet été où s'il restera à Rennes encore une saison supplémentaire.