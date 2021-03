Bleus, Eduardo Camavinga n’a pas "de regrets de redescendre avec les Espoirs"

Redescendu avec les Espoirs, Camavinga n’y voit pas une sanction et espère réussir à s’imposer aux Euros Espoirs et A.

Ne comptez pas sur lui pour créer une polémique. "Rétrogradé" avec les Espoirs pour disputer l’Euro U21, Eduardo Camavinga n’a pas le blues, lui qui a connu ses premières sélections avec les A durant les derniers rassemblements de 2020. Un peu moins à l’aise depuis quelques mois avec le Stade Rennais, le milieu de terrain a accueilli cette sélection avec les Espoirs avec philosophie.

"Pas de regret. Je vais disputer une grande compétition. Ma première en équipe de France, a-t-il confessé au Parisien. Il faut positiver, je suis heureux d’être ici. Matteo (Guendouzi) et « Jorko » (Ikoné) ont déjà vécu cette situation en quittant les A pour revenir en Espoirs. On est tous concentrés, avec le même objectif : se qualifier pour les quarts au mois de mai."

Avec la présence de Camavinga mais également d’Aouar ou encore Ikoné, ayant eux aussi connus les A, Sylvain Ripoll et les Bleuets peuvent très clairement croire à une qualification pour les phases finales mais surtout à un titre en mai prochain. C’est d’ailleurs l’objectif du Rennais, qui se voit déjà rêvé d’un doublé européen avec la bande à Ripoll et celle de Didier Deschamps, s’il revient dans les petits papiers du sélectionneur.

Car, il ne faut pas oublier que celui qui est courtisé par les plus grands clubs européens n’a obtenu la naturalisation française il n’y a que quelques mois et vient surtout d’atteindre la majorité. Il a donc l’avenir devant lui.

L'article continue ci-dessous

"Quand ils m’ont vu dans la liste, mes parents m’ont dit de ramener la coupe (rires). Mais, vivons au jour le jour. Là, je suis à l’Euro Espoirs. Je suis concentré à fond là-dessus. Après, il faudra se concentrer sur les huit matchs restants avec Rennes en espérant accrocher une qualification européenne. Puis, dans deux mois encore, on pensera à l’équipe de France s’il se passe quelque chose pour moi."

A l’image de ses débuts dans le monde professionnel, Eduardo Camavinga se sait bien entouré par son cocon familial et garde surtout la tête sur les épaules. Il est conscient qu’il a encore plein de choses à assimiler pour perdurer au plus haut niveau. Ses premiers pas avec les Bleus l’ont d’ailleurs bien aidé sur ce point.

"La concentration d’avant-match, la qualité des séances, la récupération… (…) Avant, même si j’avais une douleur, quitte à me péter, je jouais quand même. Parfois, il faut faire avec, mais je dois aussi voir sur le long terme. J’ai investi dans les Game Ready, bottes et Compex (NDLR : outils de récupération). J’ai un kiné, je fais beaucoup de soins. Je dors plus, je fais beaucoup de siestes, je fais attention à l’alimentation aussi."