Fiorentina-Udinese (1-0), la Viola sur sa lancée

La bonne série de la dans le championnat italien se poursuit. Ce dimanche, les Toscans ont aligné un troisième succès de rang lors d’une opposition contre l’ . Une victoire acquise sur le plus petit des écarts mais qui permet à l’équipe de Montella de se hisser au 8e rang du classement.

Il a fallu attendre la 72e minute et une réalisation de Nikola Milenkovic pour voir le score évoluer au tableau d’affichage. Le défenseur international serbe a trouvé la faille en convertissant un corner bien botté par le Chilien Erick Pulgar. C’est déjà la quatrième fois que la Viola marque dans cet exercice cette saison.

4 - Fiorentina have scored four goals from corner, more than any other team in this league. Geometric. #FiorentinaUdinese