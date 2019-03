La transformation du LOSC - Comment l'équipe la plus jeune de Ligue 1 s'est retrouvée aux portes de la C1

La bande à Galtier se distingue en Ligue 1 cette saison, guidée par un quatuor offensif jeune mais ultra-performant.

Quand Christophe Galtier a pris les commandes du LOSC à trois jours du Noël en 2017, l'équipe nordiste était en pleine crise. Engluée dans les profondeurs du classement et interdite de recrutement pour le mercato suivant en raison d'une gestion financière défaillante de ses responsables, elle se trouvait au fond du trou et sans beaucoup d'espoirs de redressement.

Environ un an plus tard, la même formation se retrouve deuxième au classement de la Ligue 1, bataillant pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Seul le leader du championnat, l'intouchable PSG, la devance et compte plus de buts marqués. Et c'est aussi la seule équipe à avoir concédé moins de buts que les Dogues.

Le secret de cette incroyable réussite est simple : Galtier a accordé sa confiance à une attaque jeune mais grandement performante et aussi très ambitieuse.

Lille a le luxe de pouvoir compter sur un effectif au complet puisque les blessures inquiétantes et les suspensions l'ont relativement épargné cette saison. De fait, le onze de départ est souvent facile à prédire. L'avant-centre principal est Rafael Leao, et il est soutenu par le trio Nicolas Pepe, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba. Et au milieu de terrain, on retrouve les très influents Xeka et Thiago Mendes, qui se chargent de distribuer le jeu et dicter le tempo.

Tirer le meilleur du talentueux Pepe a été crucial dans le succès des Lillois. Avant l'arrivée de Galtier la saison dernière, l'ancien attaquant d'Angers a été utilisé dans un rôle axial, une position dans laquelle il a rarement été à l'aise.

Maintenant qu'il a la possibilité de jouer sur le côté, là où il s'exprime le mieux, il réalise une campagne époustouflante et les chiffes le prouvent. Il a marqué 16 réalisations et a offert huit passes décisives. Une rentabilité qui en fait l'un des attaquants les plus efficaces en Europe. Seuls Kylian Mbappé et Edinson Cavani affichent plus de buts que Pepé cette saison en Ligue 1.

De très nombreuses écuries continentales suivent aujourd'hui Pepe de très près, tels que Barcelone, Arsenal, le PSG et le Bayern Munich. Excusez de peu ! Un intérêt groupé qui fait considérablement monter la valeur du joueur. Face à autant de sollicitations, même Galtier est pessimiste quant à ses chances de garder le joyau : "Comment peut-on retenir un joueur qui est désiré par les plus grands clubs", a-t-il confié dernièrement.

L'une des autres raisons de la réussite du LOSC cette saison c'est les bons coups réalisés à l'occasion du mercato. Il y a eu les acquisitions de Bamba et de Leao gratuitement. Tous les deux, et de manière assez inexplicable, étaient en fin de contrat au sein de leurs précédentes formations.

Bamba était l'un des jeunes les plus talentueux de l'ASSE pendant des années, mais à la suite d'un désaccord avec la direction il a été contraint de changer d'air et se trouver un nouveau point de chute. Galtier, qui a longtemps été entraineur de la formation forézienne, a saisi l'occasion et a su attirer l'international espoir tricolore au sein de son équipe. Et après l'avoir fait, il a su parfaitement l'utiliser comme en attestent les 9 buts inscrits par le natif d'Alfortville cette saison.

Le talent du jeune Leao, surnommé le «Mbappe portugais», était un plus difficile à cerner. De nombreux clubs se disputaient tout de même sa signature il y a quelques mois. Et c'est donc le LOSC qui a remporté la mise pour le jeune attaquant. Ce dernier a connu un départ poussif, avant d'exploser durant le mois de décembre, marquant six buts et offrant une passe décisive.

Inévitablement, il a ajouté une dimension supplémentaire à la pièce de théâtre lilloise, qui avait tendance à trop miser sur l’exploitation des espaces et de la profondeur par les insaisissables Pepe et Bamba. Les équipes adverses ayant commencé à évoluer assez bas et à absorber la pression, mais avec le jeune prédateur en tête du peloton, elles se sont retrouvées confrontés à de nouveaux problèmes..

Pour ce qui est du meneur de jeu c'est l'ancien espoir du PSG, Jonathan Ikoné. Un natif de Bondy, âgé de 20 ans, et qui est arrivé au club à l'été 2018. Pendant plusieurs mois, sa présence était frustrante parce que ses capacités techniques évidentes ne se traduisaient pas par les prestations décisives et inspirantes qu'on est en droit d'attendre d'un numéro 10. Cela dit, il fait aussi partie de ceux qui ont grandi cette saison, et qui a profité d'un pur attaquant comme Leao. Cinq passes décisives et deux buts marqués démontrent une progression évidente en phase de finition par rapport à l'exercice précédent - et on a le sentiment qu'il peut apporter beaucoup plus encore.

Vu que le quatuor de devant a une moyenne d'âge de 20,75 ans seulement, les milieux de terrain Xeka (24 ans) et Thiago Mendes (26 ans) semblent de vieux briscards à côté. Cela étant, le duo en question est pour beaucoup dans la bonne productivité offensive des Lillois, puisqu'il garantit l'équilibre nécessaire dans l'entrejeu. La paire excelle à la fois dans le préservation du ballon, la projection vers l'avant et aussi dans les transitions rapides.

On le répète, Lille possède la plus jeune équipe de Ligue 1 avec une moyenne d'âge de 23,8 ans. Mais, dans le le football que cette formation produit cette saison, on ne décèle aucun signe d'immaturité.

Galtier a su trouver le bon équilibre au sein de son équipe, et celle-ci continue de progresser semaine après semaine et continuera sûrement à le faire jusqu’à l’été. Un été où il faudra certainement faire face à de multiples intérêts venus d'extérieur pour les jeunes et prometteurs talents que récèle ce merveilleux groupe.