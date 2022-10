La succession de Bosz est ouverte, trois candidats se dégagent

L’OL et son président Jean-Michel Aulas commencent à envisager sérieusement la fin de la collaboration avec Peter Bosz.

Les jours de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais sont comptés. Après le cinquième match de suite sans victoire, concédé vendredi contre Toulouse (1-1), le technicien néerlandais est en passe de prendre la sortie. Malgré les propos qu’il a tenus après le match suggérant le contraire, il est bel et bien menacé de licenciement.

Bosz a épuisé tout son crédit

Même s’il est resté silencieux devant les journalistes, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, est prêt à modifier sa barre technique. Il avait assigné à Bosz un objectif de points à atteindre avant le Mondial et avec les dernières contre-performances enregistrées, il sera d’ores et déjà impossible au Hollandais de lui donner satisfaction.

RMC Sport révèle qu’une discussion se serait tenue vendredi soir entre l’homme fort de l’OL, le coach et aussi Bruno Cheyrou, le responsable de recrutement. L’issue de cette entrevue n’a pas fuité, mais il y a fort à parier qu’elle n’a pas été favorable à Bosz.

La piste Laurent Blanc relancée

Trois pistes se dégagent pour assurer la suite sur le banc des Gones. La plus sérieuse mènerait à Laurent Blanc. Ce n’est pas la première fois que l’ancien sélectionneur figure dans le viseur des Rhodaniens. Il avait déjà été proche d’accepter ce poste avant la nomination de Rudi Garcia. S’il débarque dans le Rhône, ça sera en compagnie de Franck Passi.

L’OL étudie aussi la possibilité de faire revenir Rémi Garde. Ce dernier est l’entraineur qui a offert aux Lyonnais leur dernier trophée, à savoir la Coupe de France en 2012. Il a l’avantage d’être libre et de bien connaitre la maison.

Autrement, on pourrait aussi miser sur David Bettoni, l’ex-adjoint de Zinédine Zidane. Il cherche à voler de ses propres ailes et a déjà été approché par Lille et Bordeaux.

Aulas doit trancher et vite

Pour rappel, depuis qu’il est président de l’OL (à la fin des années 80), Aulas n’a viré ses entraineurs en cours de saison qu’à trois reprises. La situation actuelle est devenue intenable. 7e du classement, Lyon doit absolument rebondir s’il veut pouvoir décrocher l’Europe. Et on voit mal comment il le ferait si Bosz demeure en place. Même les joueurs, et à leur tête Alexandre Lacazette, semblent le penser.