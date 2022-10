Après le match nul de Lyon face à Toulouse ce vendredi, le capitaine des Gones n'a pas pris la défense de Peter Bosz.

L'Olympique Lyonnais a stoppé l'hémorragie ce vendredi soir. Après quatre défaites consécutives en Ligue 1, l'OL a réussi à prendre un point face à Toulouse, mais les Gones auraient bien eu besoin de s'imposer pour se rassurer et se relancer. Avec ce résultat, Peter Bosz reste dans l'oeil du cyclone. Et ses choix ne font visiblement pas l'unanimité. Après la rencontre, au micro de Prime Vidéo, Alexandre Lacazette a laissé apparaître sa frustration après ce match nul et a sous-entendu qu'il n'est pas forcément d'accord avec son entraîneur.

"Je suis un peu surpris par la sortie de Dembélé"

"Il y a eu du mieux, des occasions, du jeu. Mais encore une fois, on a été fébriles défensivement, j'ai senti qu'on a été en danger quand ils avaient le ballon. C'est un peu notre souci cette saison. Ils ont égalisé logiquement. On se fait des frayeurs, au lieu de repartir avec les trois points et de se remettre en confiance, il y a un match nul, les sifflets des supporters mérités et beaucoup de déception", a analysé le capitaine de l'OL.

"Les changements de Bosz (ndlr la sortie de Dembélé après l'égalisation de Toulouse) ? Je suis un peu surpris, en tant qu'attaquant, dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain. Je pense qu'on était bien avec Moussa devant. Après, le coach a fait ses choix, il avait ses raisons, on est obligé entre guillemets de respecter ses choix. Mais moi qui suis attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand l'attaquant sort alors qu'on a besoin de marquer", a ajouté Alexandre Lacazette.

"C'est aux dirigeants de décider"

L'attaquant lyonnais a été encore plus loin laissant sous-entendre que Peter Bosz est peut-être le problème : "Est-ce que la philosophie du coach passe ? Personnellement, c'est clair, je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on voit le match ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde, c'est ça qui est dommage. Si je veux qu'il reste coach de l'OL ? Moi, je veux gagner des matchs, après, c'est au board de décider. Je suis là pour jouer, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club, je veux juste gagner des matchs".

Au micro de Prime Vidéo, Corentin Tolisso a préféré tempéré bien qu'il ait également affiché sa déception après un nouveau match sans victoire : "Après 4 défaites, on voulait rebondir. On a beaucoup parlé et travaillé je vous l'assure. Personne n'est content ce soir. On donne tout à l'entraînement et on essaye de redresser la barre. On a bien commencé le match, peut-être trop. On s'est laissé endormir par nous-même. Ils marquent à l'heure de jeu".

On doit faire beaucoup plus, l'OL doit être bien meilleur. Si je savais pourquoi ça ne marche pas, je l'aurais dit et on aurait réglé tous les problèmes. Je ne sais pas. On doit continuer de savoir pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi ils nous mettent en difficulté. Il faut travailler nos points faibles, car il y a beaucoup de choses à améliorer. On le savait déjà avec nos 4 derniers matches. Tout le monde doit se mettre en question, vraiment tout le monde", a conclu le milieu de l'OL.