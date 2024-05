La stat folle d'une star du Real Madrid

La star du Real Madrid, Arda Guler, a poursuivi sa belle fin de saison dimanche en inscrivant un doublé lors du match nul 4-4 contre Villarreal.

Le talent turc a été privé de minutes par les blessures et la sélection pendant les neuf premiers mois de son séjour à Santiago Bernabéu, mais il est brillant depuis que Carlo Ancelotti a commencé à lui donner des occasions. Des occasions qu'il a su saisir. Jusqu'à présent, en 10 matches de Liga, Guler a marqué les six tirs qu'il a cadrés, soit une moyenne d'un but toutes les 63 minutes et d'un but tous les 2,5 tirs. Son efficacité est remarquable et il a déclaré à RMTV, via MD, qu'il se sentait complètement adapté à la vie en Espagne.

« Je me suis complètement adapté à l'équipe. Tout le monde ici, y compris l'entraîneur et mes coéquipiers, m'aide. Je veux continuer à marquer des buts comme ça pour rendre heureux mes coéquipiers et les gens qui croient en moi . Je n'ai jamais pensé que j'aurais de tels chiffres. Je ne pense qu'au football et à travailler dur. Je suis très heureux et fier d'avoir ces chiffres ».

La stat de folie

À plusieurs reprises, Güler a montré sa frustration face à son manque d'opportunités, mais il a révélé qu'Ancelotti l'avait aidé tout au long de son parcours, en dépit de cela. « Même lorsque je ne jouais pas, il [Ancelotti] a toujours communiqué avec moi. Il m'a dit d'être patient et de continuer à travailler, que mon heure viendrait. Ces mots m'ont vraiment donné confiance. J'aime le ballon, j'aime jouer au football et Dieu merci, je marque ces buts ».

Son coéquipier Joselu Mato a déclaré que l'équipe du Real Madrid s'était rassemblée autour de Guler pour le soutenir malgré les blessures et les périodes d'indisponibilité. « C'est un talent, un diamant que nous avons. Je pense que nous avons pris soin de lui toute l'année. Il n'a pas commencé du bon pied avec les blessures et nous l'avons tous soutenu. Nous l'avons traité comme notre petit garçon, surtout les plus âgés. Il démontre la qualité qu'il a, ce qui n'est pas nouveau. Il est arrivé et a laissé un échantillon de ce qui allait se passer, surtout à l'entraînement et l'année dernière. C'est un garçon qui a beaucoup d'avenir devant lui et qui va apporter beaucoup de joie aux supporters du Real Madrid."