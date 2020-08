La soeur de Cristiano Ronaldo s'emporte contre ses coéquipiers

Dans un post publié sur Instagram, la soeur de Cristiano Ronaldo n’a pas hésité à envoyer une pique aux Turinois après l’élimination.

En s’offrant un doublé vendredi soir face à l’Olympique Lyonnais, Cristiano Ronaldo a bien pensé jouer de nouveau les sauveurs pour la Turin, plus d’un an après son triplé salvateur contre l’ . Malheureusement, les 36eme et 37eme but du Portugais cette saison - une record dans le Piémont - n’ont pas suffi pour faire tomber les hommes de Rudi Garcia. Qu’importe, le quintuple Ballon d’Or a encore une fois répondu présent au moment où on l’attendait. De quoi s’attirer les louanges de son clan. « Tu as été meilleur que n’importe qui. Je suis fière de te voir jouer et de voir ton implication », a posté sa soeur sur les réseaux sociaux.

Après avoir encensé son champion d’Europe de frère, la jeune femme s’en est pris à l’effectif turinois. « Mais malheureusement, tu ne peux pas tout faire tout seul. C’est même impossible ! Tu sais que le football est comme ça, mais aussi que tu as donné le meilleur de toi-même, et tu es toujours le meilleur joueur. » S’il ne s’est pas exprimé publiquement depuis l’élimination, CR7 devrait être en partie d’accord avec sa soeur. Vendredi, l’ancien Madrilène a pesté de nombreuses fois sur ses coéquipiers notamment Gonzalo Higuain, coupable de ne pas sentir le jeu.