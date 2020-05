La Serie A envisage une reprise le 13 ou le 20 juin

A l'image de la Bundesliga ou la Liga, la Serie A devrait également reprendre ses droits. Deux dates sont pour l'heure envisagées pour le 1er match.

Le ministre italien des sports, Vincenzo Spadafora, a déclaré que la saison de pourrait reprendre le "13 ou 20 juin" suite à l'épidémie de coronavirus. Le Covid-19 a fait des ravages dans le monde entier et la saison de a été suspendue en mars en raison de la pandémie. Une décision est attendue jeudi, car la Serie A semble suivre les traces de la , qui a repris le 15 mai.

"Nous travaillons sur deux dates possibles pour commencer les matchs de Serie A, le 13 ou le 20 juin, a déclaré Spadafora à la Rai TG3. Le protocole est arrivé pour la reprise de la saison et il est très similaire à celui qui a été convenu pour l'entraînement. Jeudi, nous déciderons si et quand nous reprendrons la saison."

La , championne en titre, avait un point d'avance sur la en 26 matches lorsque le championnat a été interrompu.

"Cette urgence a montré certains problèmes critiques dans le monde du football que nous allons affronter dans le cadre d'une réforme générale qui aura lieu avant la fin de l'été, a déclaré M. Spadafora. Parmi ces questions, nous incluons la possibilité pour les joueuses de football de devenir des athlètes professionnelles."

Le président de l'Association italienne des footballeurs (AIC), Damiano Tommasi, a insisté sur le fait que les joueurs sont heureux de reprendre la compétition : "Si les conditions sont réunies, les joueurs sont heureux de recommencer", a-t-il déclaré à Sky Sport dimanche.

"Critiquer ne signifie pas être contre la reprise. Les températures, les voyages et plus encore - les problèmes critiques sont là et nous les soulignons. Mais le désir est de jouer de la meilleure façon possible."

Simone Inzaghi, le manager de la Lazio, a également soutenu la reprise imminente de la compétition alors que son équipe cherche à remporter un titre de champion surprise. "Nous sommes heureux de reprendre. Nous souhaitons terminer le championnat pour tous les gens qui travaillent dans le football et pour les supporters", a déclaré l'entraîneur de la Lazio à la Rai 2 dimanche.

"Les conditions sont réunies. Nous, les entraîneurs, avons tous ressenti le désir de recommencer en toute sécurité. Quel que soit le classement, avant la pandémie, nous faisions quelque chose d'extraordinaire."

Le retour potentiel de la Serie A suivra probablement les traces de la , la première division espagnole espérant maintenant reprendre le 11 juin avec le derby de Séville.