Liga - Tebas veut reprendre le 11 juin avec le derby de Séville

Le championnat espagnol a été autorisé à reprendre à partir du 8 juin, après près de trois mois d'interruption en raison de la pandémie.

Le président de la , Javier Tebas, espère reprendre la saison 2019-20 le jeudi 11 juin avec le derby de Séville. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a confirmé samedi que la première division espagnole avait reçu l'autorisation de reprendre à huis clos à partir du 8 juin, après l'interruption due au coronavirus en mars.

Des rapports précédents avaient suggéré que le premier match serait joué le 12 juin, exactement trois mois après le début de la suspension. Le derby entre les deux rivaux sévillans sera donc le match choisi pour relancer le championnat.

Alors que Tebas a confirmé que le derby était le match qu'il souhaitait, il a révélé dimanche qu'il espérait le reprendre un jour plus tôt, le coup d'envoi devant être fixé à 22 heures, heure locale, en raison de la chaleur intense qui règne dans la capitale andalouse.

S'exprimant sur l'émission Partidazo, Tebas a déclaré : "Il est possible qu'il y ait un match le 11 juin, qui serait un match unique, avec un hommage possible pour tous les défunts. J'aimerais que cette date puisse être confirmée. Nous aimerions que ce soit le derby de Séville, à 10 heures du soir.

"Notre idée est de pouvoir confirmer les dates des quatre premiers matchs de cette semaine. Les heures dépendront de l'endroit où le match est joué, cela sera toujours pris en compte. En semaine, les horaires seront tardives. Le week-end, il y aura trois horaires".

Avant d'ajouter : "La question des médias reste également à voir. Tout le monde veut être dans les stades, mais cela va être impossible. Nous devons élaborer un règlement. Nous devons veiller à la sécurité de chacun. Nous allons établir les normes, mais elles ne satisferont sûrement pas tout le monde."

Bien que Tebas ait révélé son plan, la confirmation de la date exacte de reprise doit être annoncée en temps utile. Les mesures de confinement en ont été progressivement assouplies ces dernières semaines après que ce pays ait été particulièrement touché par la pandémie de Covid-19 avec près de 283 000 cas confirmés du virus en Espagne et 28 752 décès - seuls les États-Unis, le Royaume-Uni et l' ont enregistré plus de décès.