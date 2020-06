La Serie A adpote aussi les 5 remplacements

La fédération italienne a suivi les recommandations de la FIFA en autorisant cinq changements par match pour le reste de la saison.

Révolution en vue en . Suivant les indications de la FIFA, déjà adoptées également en et en , la FIGC a donné son accord pour qu'il y ait cinq remplacements par équipe à chaque match jusqu'à la fin de la saison 2019/20.

Dans le communiqué de presse émis par la Fédération de Football, cinq changements ont donc été autorisés, de même que trois interruptions pendant les rencontres. Tout comme cela se produit déjà en . Le tout en plus de l'intervalle entre les deux temps et une quatrième interruption autorisée en cas de prolongation.

Si les deux équipes effectuent un remplacement en même temps durant le match, cela sera considéré comme une interruption utilisée pour le changement par les deux équipes.

Plus d'équipes

La nouvelle règle, évidemment, vise à préserver la santé des joueurs et à permettre un turnover plus conséquent en vue de ce qui se présente comme un tour de force pour les équipes de , avec neuf journées à disputer entre le 20 juin et le 2 août, date à laquelle se termine l'exercice 2019/20.