La saison italienne prolongée jusqu'au 20 août

La Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé mercredi que la saison était prolongée jusqu'au 20 août en espérant tout pouvoir boucler.

Le communiqué de la Fédaration indique que "la FIGC a fait part de sa volonté de relancer et terminer les compétitions nationales professionnelles en fixant au 20 août la date-butoir de fin des compétitions de , B et C".

OFFICIEL - Giroud prolonge à Chelsea

La FIGC ajoute qu'elle fixera avant la reprise des championnats des règles applicables en cas de nouvelle suspension liée au coronavirus et annonce dans la foulée avoir mis un terme à tous ses championnats amateurs, y compris féminins jusqu'à la Serie B.

Plus d'équipes

Pour rappel, ous les championnats ont été interrompus en le 9 mars face à la progression de l'épidémie de Covid-19, alors que le coup d'envoi de la prochaine saison a été fixé au 1er septembre.