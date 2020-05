OFFICIEL - Giroud prolonge à Chelsea

Olivier Giroud restera à Chelsea pour la saison 2020/21. Le club londonien a officialisé sa prolongation.

Olivier Giroud n'ira pas à l' cet été. Du moins, son transfert en Lombardie se complique singulièrement. L'attaquant international français de vient de prolonger son bail d'une saison chez les Blues.

Iniesta toujours surpris par Messi



Une option de prolongation du contrat de l'attaquant d'un an a été prise le mois dernier, garantissant que son séjour de deux ans et demi à Stamford Bridge, qui devait prendre fin à la fin de la campagne en cours, se poursuivra, explique le club via un communiqué sur son site officiel.

Plus d'équipes

"Avant la mise en pause de la saison en raison de la pandémie, Giroud avait de nouveau souligné son importance pour l'équipe en prenant la responsabilité de mener l'attaque avec la blessure de Tammy Abraham, et en apportant une contribution significative, notamment lorsqu'il a trouvé le filet de manière experte pour ouvrir le score dans une victoire contre en février, et a aidé à éliminer de la le mois suivant", a encore indiqué Chelsea..