La révélation de Bonucci après l'élimination contre l'Espagne

Particulièrement déçu par l'élimination de l'Italie contre l'Espagne en demi-finale de Ligue des Nations, Bonucci s'est laissé aller à une révélation.

Ce jeudi, l'Italie et l'Espagne s'affrontaient en demi-finale de Ligue des Nations pour savoir qui rejoindrait la Croatie pour se disputer le trophée dimanche. À l'issue d'une rencontre plutôt décevante, c'est la Roja qui s'en est sortie grâce à un but plein de malice de Joselu. Très déçu par l'élimination, Leonardo Bonucci, capitaine de la Squadra Azzurra et fautif sur le premier but espagnol, n'est pas parvenu à cacher sa frustration. Il s'est même laissé aller à une révélation importante après l'élimination.

Bonucci, une révélation inquiétante

À peine la rencontre terminée et l'élimination italienne actée, Leonardo Bonucci s'est présenté au micro de Sky où il n'a pu cacher sa frustration : « Au début, on essayait de jouer, on voulait attaquer en profondeur. Puis viennent les erreurs et un manque de chance. Frattesi était hors-jeu de deux centimètres sur son but alors que Joselu n'est pas hors-jeu pour quelques centimètres. » Mais le capitaine voulait ressortir le positif : « Un groupe est en train de se créer, nous sommes allés sur le terrain avec le désir de gagner. Toute l'équipe tire dans le même sens, chercher à gagner absolument. »

Interrogé sur son erreur en début de match qui a offert l'ouverture du score à l'Espagne, le défenseur de la Juventus n'est pas passé par quatre chemins et a assumé ses responsabilités : « On n'a pas vu le Bonucci habituel ce soir? Oui, tout à fait. Ne pas jouer n'est jamais bon pour personne mais je suis là pour assumer ce qui a été fait. Je ne me suis jamais caché derrière des erreurs, il faut maintenant se préparer pour le match contre les Pays-Bas. Nous verrons ce que l'entraîneur décidera puis, en vue des prochains mois, nous ferons tous des évaluations. » Une dernière phrase qui inquiète en Italie, Bonucci ayant déjà plusieurs fois déclaré qu'il réfléchissait à prendre sa retraite internationale.