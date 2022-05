Les Ultras niçois ont assumé jeudi à travers un communiqué les chants odieux qu’ils ont entonné sur le regretté Emiliano Sala. En creux, ils ont invité ceux qui les critiquent à s’occuper des vrais problèmes que rencontre le football français ou la société plutôt que de leur faire la morale.

La passe d’armes avec Christophe Galtier, le coach du Gym et qui avait été très remonté après le match, et les Ultras de la Populaire Sud de Nice se poursuit. L’entraineur a fait part de sa position après avoir lu la lettre des incriminés.

À la veille d’accueillir Lille (21h, 37e journée), le technicien a essayé d’apaiser les tensions et calmer le jeu. « Ce communiqué vaut ce qui vaut, il a le droit d’exister, et ce qui est à l’intérieur… Chacun à sa manière d’analyser. Quant à savoir si je redoute quelque chose me concernant sur le match de demain, je souhaite que l’ensemble du stade et des supporters puissent encourager l’équipe qui se bat depuis dix mois pour les places européennes», a-t-il confié

Galtier en faveur d’un hommage à Sala

Il a été question de rendre hommage à Emiliano Sala lors du prochain match de Nice à domicile. Une initiative suggérée par la maire Christian Etrosi et que Galtier approuve parfaitement : « J’ai lu et écouté les médias et j’ai vu que Monsieur Estrosi voulait que le stade rende un hommage à Emiliano Sala à la neuvième minute. C’est une très bonne idée. »

L’entraîneur des Aiglons a ensuite commenté le fait qu’il y ait des possibles sanctions de la Commission de la Ligue après ce qui s’est passé mercredi soir. « Je ne sais pas quelles décisions vont être prises par la commission, mais il faut revenir au calme et à la compétition ». Le message est passé ».