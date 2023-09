La réaction surprenante de Luis Enrique après PSG - Nice (2-3)

Luis Enrique, l’entraineur du PSG, n'était pas du tout abattu après le revers des siens contre Nice à domicile.

Le PSG n’est plus invaincu en Ligue 1. Lors de sa cinquième sortie en championnat, l’équipe de la capitale a essuyé une défaite. Et quelle défaite ! Opposé à Nice à ce vendredi, elle a livré une prestation très décevante. Monopolisant le ballon de manière stérile face à un adversaire qui, lui, s’est montré très mordant, le champion de France a presque logiquement cédé devant ses supporters.

Luis Enrique ne blâme pas ses joueurs

Dans sa réaction d’après-match, Luis Enruque n'a pourtant pas cherché à accabler ses joueurs. Pour lui, ces derniers ont fait ce qu'il fallait et c'est surtout Nice qui a sorti un grand match. Un avis plus ou moins partagé par ses troupes, même si tout le monde a convenu qu'il y a du progrès à faire dans le camp parisien.

Luis Enrique (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « J’ai déjà connu de meilleurs jours qu’aujourd’hui. C’était un match difficile dès le début. On connaissait cette équipe de Nice, ils sont costauds et forts. Ils savent garder le ballon. On avait besoin de presser haut et je penser qu’ils méritent la victoire. Il faut gagner ce genre de matches, mais après les trêves internationales c’est toujours difficile. On n’a pas eu beaucoup de temps de travailler. Ce n’est pas une excuse, mais on doit progresser. Nice n’avait pas encore perdu cette saison et leur entraineur est très bon. Ils ont été forts. On doit les féliciter et moi je suis content de la performance de mon équipe. Quand vous vous donnez à 100% que voulez-vous que je leur dise. Je ne suis pas inquiet ».

Randal Kolo Muani (attaquant de Nice sur Amazon Prime) : « On a joué contre une équipe très solide de Nice. Ils jouent bien au football et restent compacts. Ils ont réussi à marquer 3 buts. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a eu beaucoup de changements chez nous. Il faut continuer à travailler. Ce qui a manqué ? Aller plus vite avec le ballon. Mais on a fait une bonne partie quand même, il ne faut pas cracher dessus. Moi ? Ça fait plaisir de jouer ici, j’avais à cœur d’aider l’équipe ».

Lucas Hernandez (défenseur du PSG) : « On savait que ça allait être un match compliqué, avec des joueurs qui sont revenus tard de sélection. Mais ce n’est pas une excuse. Ça va nous servir pour le match de mardi. A nous de rentrer fort dès le début. Il y avait une bonne équipe de Nice en face, ils ont profité de leurs opportunités. A nous d’améliorer de petits trucs, surtout défensivement. Il faut que ça nous serve de leçons. On s’adapte petit à petit, et être conscients de ce que le coach veut qu’on fasse sur le terrain. Les choses sérieuses commencent mardi ».

Dante (défenseur de Nice sur Amazon Prime) : « Il faut faire attention, quand tu sors d’un bon match comme ça. Il faut travailler très dur pour répéter ce genre de performances. Ça passe par le mental, l’ambition, la rigueur. L’entre humain est comme ça. On pense qu’on est arrivé, mais pour rester en haut de la pyramide il faut travailler encore plus. Je suis là pour transmettre mon expérience. Il faut se mobiliser, comme lors des mauvais moments ».