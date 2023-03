La réaction d’Achraf Hakimi ne plait pas au PSG

La décontraction affichée par Achraf Hakimi face aux accusations de viol suscite la stupéfaction au PSG.

Achraf Hakimi a mis été en examen cette semaine après les accusations de viol qui ont été proférées à son encontre par une jeune femme. Le Marocain va faire objet d’une investigation de la part du parquet de Nanterre. Pour l’instant, il est présumé innocent. Et tant que c’est le cas son club lui manifeste un soutien total. Ça, c’est pour la position officielle. Car il y en aurait une autre en interne et qui n’est pas forcément favorable au joueur.

L’insouciance de Hakimi pose problème

Selon une information de L’Equipe, les responsables parisiens sont surpris par la réaction affichée par Hakimi face aux évènements qui le touchent en ce moment. L’ancien intériste fait preuve de la décontraction la plus totale, se montrant notamment très souriant et blagueur à l’entrainement. Une posture qui gêne le club.

Car s’ils se tiennent à ses côtés en cette période difficile, les décideurs parisiens auraient aimé un peu plus de retenue de la part de leur sociétaire. Soucieux de leur image, ils auraient préféré que ce dernier fasse profil bas tout au long de l’investigation qui le concerne. Quand bien même Hakimi n’aurait rien à se reprocher.

L’avocate du joueur, Me Fanny Collin, a d’ailleurs insisté sur ce dernier point vendredi, précisant que son client est « victime d’une tentative de racket ». Une version contredite par le camp d’en face. Ça sera maintenant à la justice de trancher qui dit vrai et qui dit faux.

Getty

Mbappé embarrassé à cause de son ami

En attendant de connaitre le fin mot de cette histoire, le PSG se trouve quand même dans une situation embarrassante. Le club se serait bien passé de cet épisode à un moment charnière de la saison. Et il n’y a pas que l’institution qui est gênée par cette affaire. Ça serait aussi le cas de Kylian Mbappé. Hervé Penot, journaliste de l’Equipe, a indiqué que c’est un moment « compliqué » pour la star parisienne. « On sait que le joueur le plus important pour le PSG et de loin c’est Kylian Mbappé. Et on sait qu’il est très proche de Hakimi. Ce sont deux amis très proches. Ils partent en vacances ensemble et font des photos partout. Et Mbappé est aussi quelqu’un qui fait très attention à son image. Aujourd’hui, je pense que lui-même pourrait se retrouver dans une situation compliquée. Même s’il croit son ami et même s’il n’y a rien eu, s’il voit qu’au bout d’un moment il prend la marée… Ce n’est pas aussi simple que cela. A mon avis c’est une période un peu compliquée, même pour une personnalité comme Mbappé », a-t-il déclaré vendredi sur la chaine L'Equipe.

Ce samedi, Paris défie Nantes en championnat. Une rencontre que Hakimi ne disputera pas, car il n’est pas encore totalement remis de sa blessure. En revanche, il devrait être d’attaque pour l’opposition contre le Bayern, mercredi prochain en Ligue des Champions. Malgré sa mise en examen, il a d’ailleurs l’autorisation de quitter le territoire français.