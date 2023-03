Christophe Galtier avant PSG-Nantes : "Neymar sera forfait contre le Bayern Munich"

Cinq jours avant le huitième retour de Ligue des champions, le technicien parisien n'a pas fait de mystère autour de la présence de la star.

En quoi le match contre le Bayern Munich peut avoir des conséquences sur votre composition contre le FC Nantes? Il me semble très important de mettre en place une équipe compétitive face à Nantes pour enchainer une troisième victoire. Nous avons retrouvé face à Marseille un certain visage. Nous avons aussi des joueurs absents et pas de possibilités de faire une énorme rotation.





Pouvez-vous nous donner des nouvelles d'Achraf Hakimi sur le plan physique et psychologique ? Comment allez-vous le gérer dans les prochains jours ?Achraf s'est entraîné il y a 48 heures de manière individuelle notamment à cause de sa douleur musculaire (cuisse). Il a fait une partie de la séance avec le groupe. L'objectif est qu'il soit disponible pour le Bayern Munich. On va le gérer normalement, il va s'entraîner demain (samedi), après-demain (dimanche) et je l'espère lundi normalement avec le groupe.





Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Neymar ? A-t-il une chance d'être présent contre le Bayern Munich ? Non je pense qu'il sera forfait contre le Bayern.





La blessure de Presnel Kimpembe va-t-elle permettre à El Chadaille Bitshiabu d'avoir du temps de jeu ? Comment le gérez-vous, sachant qu'il a aussi connu quelques moments difficiles ? C'est un jeune joueur, il a beaucoup d'ambition, une forte personnalité et un gros potentiel. Malheureusement pour nous et pour l'équipe, mais tant mieux pour lui, il risque d'avoir un temps de jeu plus important. On a vu dans ses participations des choses intéressantes et d'autres à corriger, notamment à Monaco. Il faut maintenir une exigence et quand on est jeunes on a tendance à oublier cette exigence. Il y a beauocup d'accompagnement et aussi quelques tours de vis pour resserrer ce qu'il y a à resserrer.





Est-ce que le repositionnement de Sergio Ramos dans l'axe d'une défense à trois est durable ? Vous bluffe-t-il au quotidien ? C'était lié sûrement à la particularité de l'adversaire avec Marseille qui a plus de monde sur les côtés et moins s dans l'axe. C'était des détails très précis face à un adversaire en particulier. Il ne me bluffe pas ! C’est un des plus beaux palmarès, il a gagné beaucoup de titres, des titres de champions avec le Real, la Coupe du monde, l’Euro. C’est un joueur de très très haut niveau qui a connu une saison difficile l’an passé. C’est un exemple en termes d’exigence, de professionnalisme, c’est un leader naturel. Il est à son niveau, il transmet l’exigence que l’on doit avoir tous les jours.





Il y a quelques semaines vous expliquiez ne pas vouloir casser votre trio offensif et après Marseille vous expliquiez qu'il serait difficile de changer de système. Allez-vous revoir votre copie ? On aura pas Neymar disponible, le travail fait par les deux attaquants et les trois milieux a été remarquable, notre bloc équipe était plus compact, plus dense. Avec l’absence de Ney, on sera avec trois milieux et deux offensifs. Les joueurs doivent amener de la profondeur. L’absence de Ney n’est pas anodine, c’est une absence préjudiciable pour nous.





Au retour du mondial, vous expliquiez que vos joueurs étaient revenus dans des états de forme très complexes ? Vont-ils mieux et est-ce ce qui explique le match à Marseille ? Je pense que l'on était mieux positionné contre l'OM et on a défendu en avançant. C'est surtout ce qui a changé. Est-ce que c'est lié au système ? Oui ! Est-ce lié à une prise de conscience ? J'en suis persuadé. Il y a eu cette pris de conscience de la part de mes joueurs qui nous a permis de défendre en avançant.





Mukiele est-il apte pour le match face Nantes ? Il a fait un échauffement à part mais a pris part à la totalité de la séance et sera disponible pour ce samedi.





Quel regard vous portez sur le rôle de Danilo Pereira ? C'est un joueur international qui s'est blessé à l'entraînement pendant le mondial et n'a malheureusement pas pu participer à la compétition. Il est un exemple au quotidien, à la fois à l'écoute, disponible pour changer de rôle, d'animation, capable de jouer central gauche ou droit ou au milieu. Cette polyvalence, qui peut lui faire croire qu'il n'est pas indiscutable, est aussi atout pour lui.