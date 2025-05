La petite phrase de Toni Kroos sur le Barça

Barcelone ne remportera pas la Ligue des champions cette saison, mais ses performances dans la compétition ont été saluées

Le dernier en date à féliciter l'équipe catalane est l'icône du Real Madrid, Toni Kroos.

Intervenant dans son podcast « Einfach mal Luppen » (via MD), Kroos a évoqué la récente demi-finale entre l'Inter et Barcelone. Il a avoué avoir été très surpris par la capacité des Blaugrana à percer leurs adversaires avec une relative facilité. À cet égard, il a salué Hansi Flick, ancien entraîneur de l'équipe nationale allemande.

« Au match aller, ils perdaient 2-0, et au match retour, ils étaient également menés 2-0. D'habitude, contre l'Inter, on ne peut pas revenir car ils ont une défense très solide, mais quand on voit le jeu de Barcelone, on ne peut que féliciter Hansi Flick et Barcelone pour cette performance.

« Il y a un très haut niveau de qualité collective et individuelle. » C'est incroyable de voir comment ils ont joué dès la 45e minute, et même tout au long de la seconde période, face à un adversaire qui sait bien défendre, mais ils ont su trouver des espaces et aller au but. Ce qui m'a le plus surpris chez Barcelone, c'est la faiblesse de la défense de l'Inter, non seulement lors de ce match, mais lors des deux autres.

Kroos a également évoqué la fameuse ligne haute du Barça, qui, selon lui, a eu de la chance d'être aussi efficace compte tenu du manque de vitesse de ses défenseurs centraux titulaires.

« Iñigo Martínez et Cubarsí sont bien meilleurs qu'Araujo, mais ils manquent de vitesse et le risque est encore plus grand lorsqu'ils vous dépassent. C'est le risque qu'ils ont pris et qui leur a valu beaucoup de succès et des victoires impressionnantes, mais comme je le pensais, un jour viendrait où ce risque serait puni, et ce fut le cas avec l'Inter. »