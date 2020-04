La personnalité énigmatique de Kevin-Prince Boateng détaillée

Sven Hubscher, qui a croisé la route de Kevin-Prince Boateng à Schalke 04, se souvient d'un joueur particulièrement confiant et sûr de lui.

Kevin-Prince Boateng est un joueur voué à se faire remarquer. Différent des autres, de par son style de jeu, son physique et sa personnalité, le frère de Jérôme Boateng, défenseur du , est un personnage à part entière. Évoluant désormais en avec , qu'il a rejoint en prêt de la en janvier dernier, le Ghanéen a beaucoup voyagé durant sa carrière, et est notamment passé par le club allemand de .

"Extrêmement confiant, mais aussi ouvert, poli et réservé"

Là-bas, le milieu de terrain a laissé un souvenir impérissable à Sven Hubscher, qui n'était autre que l'entraîneur adjoint du club à l'époque. Ce dernier a offert un aperçu de la personnalité énigmatique du principal intéressé. Selon lui, la confiance en soi de Kevin-Prince Boateng le distinguait de ses coéquipiers à Schalke, qui dit que le joueur n'a jamais été inhibé contre aucun adversaire. Et ce peu importe la qualité et la renommée de celui-ci.

"Il était extrêmement confiant, mais aussi ouvert, poli et réservé", a ainsi déclaré Hubscher à Goal et SPOX. "Il exprime son opinion quand il pense que c'est nécessaire, mais garde toujours sa décence. À l'époque, nous l'avions utilisé comme la pierre angulaire sur laquelle nos nombreux jeunes joueurs pouvaient trouver leur voie. Nous avons parlé de lui pour la première fois lors d'un camp d'entraînement à Doha. Lorsqu'il s'est avéré qu'il était possible de le signer".

Plus d'équipes

L'article continue ci-dessous

"Il était exactement le joueur expérimenté dont nous avions besoin. Je me souviens encore de son premier match contre Leverkusen devant un public local (...) Nous avions manqué d'avoir un tel joueur comme ça avant", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur adjoint.

Hubscher a ensuite insisté sur le fait que les problèmes de forme physique de Kevin-Prince Boateng avaient conduit à son départ, plutôt que des problèmes d'attitude, décrivant le milieu de terrain comme "une personnalité importante" pendant son séjour au club. "Ce n'était pas pour une raison de personnalité, nous ne pouvions tout simplement pas maîtriser sa sensibilité aux blessures", a déclaré le technicien de 41 ans.

"Même sous Roberto Di Matteo, qu'il a toujours appelé Monsieur, il était une personnalité importante". Lorsqu'on lui a demandé ce qui avait permis à Boateng de se démarquer à Schalke, Hubscher a répondu : "Sa confiance en lui. Il se fichait de savoir si nous étions en train de jouer contre Leverkusen ou le Bayern Munich".