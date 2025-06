La nouvelle sortie cash du père de Neymar

Le père de Neymar a clairement indiqué qu'il souhaitait que son fils reste à Santos, le contrat du Brésilien arrivant à échéance.

Neymar Junior est dans les dernières semaines de son contrat avec Santos, mais n'a pas encore signé de prolongation. Son père, Neymar Senior, a révélé que le joueur de 33 ans est heureux en Serie A brésilienne et espère qu'il y restera, car ils lui ont donné l'occasion de relancer sa carrière après une série de blessures.

« Je veux qu'il reste. Santos a ouvert la voie à la récupération de Neymar à ce moment-là. Il avait besoin de jouer, nous étions au courant des blessures mineures. Ce n'est pas seulement lui, il a été absent pendant plus d'un an et demi. Le plus gros du travail était dans sa tête. Nous connaissons son rêve », a-t-il déclaré sur ESPN.

Neymar vit à nouveau ici, heureux, proche de ses amis et de sa famille. Santos est l'environnement idéal pour qu'il puisse continuer, mais nous devons trouver des solutions viables. Préserver sa vie sociale et professionnelle, tout en préservant la marque qu'il a bâtie. Créer cette demande pour atteindre ses objectifs.

L'article continue ci-dessous

Il est très intense, impossible à contrôler. Il s'est battu pour le ballon aérien tout le temps. Il est parfaitement stable maintenant. Et nous sommes très heureux. Pour la deuxième moitié de l'année, nous avons un joueur qui cherche encore à progresser. Nous avons reçu des offres, et Neymar n'a jamais été laissé de côté, et il ne le serait pas cette fois-ci.

Nous ne l'acceptons pas car il souhaite récupérer un peu plus, retrouver son niveau idéal. Neymar vit à nouveau ici, heureux, proche de ses amis et de sa famille. Santos est l'environnement idéal pour qu'il puisse continuer, mais nous devons trouver des solutions viables. Préserver sa vie sociale et professionnelle, tout en préservant la marque qu'il a bâtie. Créer cette demande pour atteindre ses objectifs.

Neymar a connu des hauts et des bas à Santos, mais le parcours s'est avéré bien meilleur que son passage désastreux à Al-Hilal, où son contrat a finalement été résilié. Lorsqu'il était en forme, l'ancien joueur de Barcelone a démontré ses qualités, mais rien ne garantit qu'il restera dans son équipe d'enfance.

Si un joueur comme Neymar ne risque pas de manquer d'offres, avec un retour en Europe envisagé, l'ancienne star du Paris Saint-Germain pourrait disputer son dernier match sous le maillot de Santos jeudi, à Fortaleza.