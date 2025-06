La nouvelle recrue du Real Madrid débarque

Les débuts de Xabi Alonso au Real Madrid ont été prometteurs, avec deux victoires et un nul lors de ses trois premiers matchs de la Coupe du Monde des Clubs.

Les nouvelles recrues Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold se sont bien intégrées et seront bientôt rejointes par Franco Mastantuono.

Le Real Madrid a annoncé l'arrivée de Mastantuono avant le début de la Coupe du Monde des Clubs, mais conformément au règlement de la FIFA, il ne pourra pas le rejoindre avant son 18e anniversaire, prévu en août. Son arrivée suscite beaucoup d'enthousiasme, et Alonso s'est récemment déclaré satisfait de la signature d'un accord avec River Plate.

Franco Mastantuono devrait intégrer l'équipe première dès son arrivée

L'article continue ci-dessous

Mastantuono a également évoqué l'impact qu'Alonso a eu pour le convaincre de rejoindre l'équipe première. Dans le cadre de ces discussions, Diario AS a révélé que le joueur de 17 ans aurait été informé qu'il serait une option pour l'équipe première dès son arrivée.

Image via Buda Mendes/Getty Images

Le Real Madrid comprend que Mastantuono aura besoin de temps pour s'adapter au football espagnol. Il est donc probable qu'il ne joue pas lors des deux premières journées de la saison 2025-26. Il est prévu qu'il soit intégré, mais il sera une option dès le début de sa carrière au Santiago Bernabéu.

Mastantuono aura besoin de temps pour s'adapter au Real Madrid

Alonso considère Mastantuono comme un joueur capable d'avoir un impact immédiat au Real Madrid, et compte tenu de son niveau de performance avec River Plate lors de la Coupe du Monde des Clubs, on comprend pourquoi. Mais comme ce fut le cas pour Arda Guler et Endrick lors de leurs arrivées respectives en 2023 et 2024, il faudra faire preuve de patience avec le joueur de 17 ans, qui aura besoin de temps pour s'adapter à ses nouveaux coéquipiers.