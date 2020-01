La mère d’Emiliano Sala : « Il n’y a plus de contacts avec les clubs »

Voilà presque un an qu’Emiliano Sala a disparu dans la Manche. Cette date convoque inévitablement de tristes souvenirs et c’est particulièrement difficile à digérer pour la famille du défunt. Mercedes Taffarel, la maman de la victime, a reconnu dans un entretien à L’Equipe qu’elle n’a toujours pas réussi à faire le deuil.

Ce qui rend ce drame difficile à oublier c’est aussi le soutien limité dont bénéficient les proches d’Emiliano de la part des clubs concernés. « Nous continuons à parler avec Meïssa N'Diaye (l’agent). Les relations avec les clubs sont inexistantes, a-t-elle déploré. Avec tout ce qui s'est passé, ils sont venus ici, ils ont posé des questions et on a parlé, mais ça n'a pas été plus loin. Avec , nous n'avons aucun contact. Ils ne nous ont plus parlé. Cardiff communique avec nos avocats, mais tout est en stand-by. Il n'y a pas d'avancée significative. Et avec les autres, rien. McKay a parlé à l'époque avec Romina (la soeur d'Emiliano), et ensuite avec nous, rien. »

À défaut de s'enquérir de l'état de la famille, le FC Nantes prépare un immense hommage à son ancien sociétaire pour la rencontre de championnat qui se profile face à . Tous les salariés du club vont se mobiliser pour dire un dernier adieu à Emiliano.

Taffarel Mercedes en veut aux clubs, mais aussi aux enquêteurs. Pour elle, la tragédie n’a pas encore été totalement élucidée. Et elle ne pourra trouver la paix tant que ça sera toujours le cas. « Que justice soit faite (…) Que l'enquête soit menée. Qu'on sache tout ce qu'il faut savoir. Qu'ils enquêtent bien. Qu'ils ne laissent personne échapper à l'enquête ».