La Ligue 1 aura-t-elle plus d'un représentant en 8e de finale de la Ligue des champions ?

Lyon et Lille ont mal débuté leurs aventures européennes mardi. De quoi remettre en cause leur présence, avec celle du PSG, au tour suivant ?

La saison dernière, la comptait deux clubs qualifiés en 8e de finale de la avec le PSG et . Ce bilan sera-t-il aussi bon pour cette édition 2019-2020 ? Rien n'est certain après les entrées en lice délicates du LOSC et de l'OL, respectivement battu par l' (0-3) et accroché par le (1-1).

Pourtant les Dogues et les Gones ne sont pas tombés dans des groupes de la mort. L'Olympique lyonnais, sur le papier, a une belle carte à jouer face au club russe mais aussi le et Leipzig. Cependant la première sortie des hommes de Sylvinho n'incite pas à l'optimisme, dans une compétition où l'exigence est extrême.

Le présente plus de garanties : depuis le rachat du club par QSI en 2011, le club de la capitale est toujours sorti de la phase de groupes. Il est même invaincu à domicile sur les 21 dernières rencontres. Le dernier revers des Parisiens au Parc remonte à septembre 2004 et le triplé d'un certain Serguei Semak pour le (3-1).

