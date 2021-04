La LFP et la FFF condamnent le projet de Superligue européenne

Les instances du football français ont à leur tour fait connaître leur opposition à une création d'une Superligue européenne.

Alors que les principaux intéressés (UEFA et championnats anglais, italien et espagnol) ont rapidement réagi pour condamner le projet de douze clubs européens de créer une Superligue, la LFP et la FFF se sont également exprimées ce dimanche soir.

"La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel s’opposent à tout projet de Superligue européenne. Aux côtés de l’UEFA, la FFF et la LFP se positionnent fermement contre un projet qui menace toute la pyramide du football européen", ont écrit les deux instances du football français dans leur communiqué.

"Les rêves hégémoniques d’une oligarchie auront pour conséquence la disparition d’un système européen qui a permis au football un développement sans précédent sur le continent européen.

"En rompant cet équilibre, le projet de Superligue mettra un terme à un système basé sur le mérite sportif et qui a su mettre en place des mécanismes de solidarité avec toutes les fédérations européennes.

"La FFF et la LFP rappellent que le socle des championnats domestiques contribue au développement de tout le football. En France, au travers des mécanismes de solidarité, le football professionnel irrigue tout le sport et le football amateur."

En Angleterre, plusieurs personnalités comme Sir Alex Ferguson ou Gary Neville ont notamment pris position contre ce projet qui changerait radicalement la face du football européen.

"Si cela devait se produire, nous souhaitons réaffirmer que nous resterons unis dans nos efforts pour stopper ce projet cynique, un projet fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus que jamais besoin de solidarité", a pour sa part notamment écrit l'UEFA ce dimanche après-midi.

"Nous envisagerons toutes les mesures à notre disposition, à tous les niveaux, tant judiciaires que sportifs, afin d'empêcher que cela ne se produise. Le football est basé sur des compétitions ouvertes et le mérite sportif ; il ne peut en être autrement."

L'instance européenne avait également remercié les clubs français et allemands notamment, lesquels ont pour le moment refusé de rejoindre le projet. Le Bayern et le PSG, en particulier, ne feraient pour l'heure pas parti des douze participants à cette Superligue.