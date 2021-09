La légende Pelé donne de ses nouvelles

La légende brésilienne Pelé vient de rassurer ses fans par rapport à son état de santé.

Hospitalisé il y a quelques jours, puis opéré afin de se faire retirer une tumeur au colon, Pelé avait suscité des inquiétudes auprès de ses nombreux admirateurs dans le monde. L’icône brésilienne va beaucoup mieux désormais et c’est l'intéressé lui-même qui a fait part de la bonne nouvelle à sa communauté.

« Prêt à jouer 90 minutes et le temps additionnel »

A travers une publication sur Instagram, qui date de mardi soir, le triple champion du monde a fait savoir qu’il était en pleine phase de rémission. « Mes amis, ceci est un message pour chacun de vous. Ne pensez pas une minute que je n'ai pas lu les milliers de messages d'amour que j'ai reçus par ici. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir pris une minute de votre journée pour m'envoyer de bonnes énergies. Amour, amour et amour ! J'ai déjà quitté l'unité de soins intensifs et je suis dans ma chambre. Je suis plus heureux chaque jour et avec beaucoup de disposition pour jouer 90 minutes, plus le temps additionnel. Nous serons bientôt ensemble! », a-t-il écrit.

Pelé est donc sur la voie de guérison. Cela dit, les médecins de l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo préfèrent rester prudents : « Il restera en convalescence dans une chambre. » Une convalescence qui ne devrait a priori pas durer trop longtemps, comme l’a indiqué l’une de filles de l’ancien joueur, Kely Nascimento, qui assure que son père est « prêt à rentrer chez lui bientôt ».

Durant son hospitalisation, Pelé avait pu compter sur de très nombreux soutiens venus du monde entier. Neymar s’était notamment avait notamment adressé un message très touchant à son ainé.

Pelé est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, ayant excellé sur la scène nationale et mondiale pendant plus d'une décennie. Il a marqué plus de 1 000 buts pour le club et le pays tout au long de sa carrière, la plupart de ses buts en club étant pour Santos.

Il a aussi disputé quatre Coupes du monde et a fait partie de trois équipes brésiliennes victorieuses en 1958, 1962 et 1970. Il demeure aussi le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 77 buts en 92 apparitions.