Mercato - La Juventus prête à payer 120 millions d'euros pour Joao Felix, la pépite du Benfica ?

Selon AS, la Vieille Dame pourrait payer la clause du nouveau grand talent du football portugais, qui possède le même agent que Cristiano Ronaldo.

La Juventus se tourne toujours plus vers le Portugal. Grâce également aux excellentes relations avec Jorge Mendes après les acquisitions de Cancelo et de Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame vise résolument le talent le plus prometteur du football lusitanien.



Si bien que, selon 'AS', lors de la récente réunion entre Fabio Paratici et le président de Benfica, les Bianconeri auraient exprimé leur volonté de payer la clause libératoire de 120 millions d'euros pour recruter Joao Felix.

Impliqué sur 17 buts cette saison avec le Benfica

Né en 1999, Felix fait déjà des merveilles au Portugal où il a déjà marqué 11 buts et fourni 6 passes décisives à ses coéquipiers. Les Turnois ne sont pas les seuls sur le dossier puisque l'on retrouve évidemment tous les meilleurs clubs européens, à commencer par le Real Madrid.



Pour le moment, toujours selon le quotidien espagnol "AS", la Juventus serait le seul club disposé à payer l'intégralité de la clause, ce qui place les Bianconeri en pole position dans la course à Felix.



Le jeune attaquant n’est pas le seul objectif des dirigeants turinois auprès du club lisboète. Le défenseur central Ruben Dias, comme le rapporte Tuttosport, pourrait être également une piste privilégiée. Un échange avec Pjaca aurait ainsi été évoqué pour faire baisser son prix.