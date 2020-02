La Juventus s’intéresse à Willian

Les responsables de la Juventus de Turin étudient la possibilité de recruter l’ailier de Chelsea, Willian, l’été prochain.

La est en train de concocter un plan pour arracher Willian à l’été prochain, d’après ce que rapporte le quotidien anglais The Express. Le Brésilien ne serait cependant pas pressé pour retrouver son ancien coach chez les Blues, Maurizio Sarri.

L’idée de l’ancien joueur de Donetsk est de prolonger de deux ans à Stamford Bridge. Or, pour l’instant, ses responsables ne lui proposent qu’un an et il n'est pas sûr que les positions des deux parties se rapprochent. Les Bianconeri comptent donc profiter de cette situation pour mener un raid et convaincre le joueur de rallier le Piémont dès la fin de la saison.

Willian serait ouvert à un transfert vers la Juve si Sarri n’était pas sur le banc. Cela étant, avec les spéculations qui ne cessent d’enfler sur son avenir, il pourrait finalement être tenté par un challenge en .

Cette saison, en , Willian a disputé 24 des 25 matches des Blues, dont 19 comme titulaire. Il a aussi marqué 4 buts et offert 4 passes décisives.