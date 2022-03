La Juventus s’explique sur la non-prolongation de Dybala

Paulo Dybala quittera la Juventus au terme de l’exercice en cours. Le feuilleton lié à son avenir personnel vient de prendre fin ce lundi avec la rupture des pourparlers concernant une prolongation de contrat. Au bout de sept années passées dans le Piémont, La Joya va donc devoir se chercher un nouveau club.

Cette décision de ne pas conserver l’Argentin est parfaitement assumée dans le camp bianconero. Le directeur général du club, un certain Maurizio Arrivabene, a même affirmé que « Dybala n’était plus central » depuis la venue au club de Dusan Vlahovic.

La Juve assume son choix avec Dybala

Devant les micros de la Sky Italia, le responsable de la Juve a donc justifié la fin de l’histoire par le fait que Dybala n’entre plus dans les plans du club et même du staff technique. "Avec l'arrivée de Vlahovic, l'aspect technique a changé, l'équipe, le projet. Une partie de ces changements concerne le contrat de Dybala, qui aujourd'hui n'a pas été renouvelé", a-t-il expliqué.

« La réunion d'aujourd'hui était amicale, très claire, respectueuse, a poursuivi Arrivabene. Il n'aurait pas été facile pour la Juve de faire une offre basse, et cela aurait été un manque de respect envers Paulo. Il a passé sept ans avec nous, nous le respectons. La décision a été prise, nous y avons beaucoup réfléchi, mais je tiens à souligner une chose : la direction de la Juventus ne prend pas de décisions contre la Juventus, mais pour la Juventus."

Le projet a donc changé en janvier, avec l'arrivée à Turin de Dusan Vlahovic, l'homme autour duquel la Juventus entend construire l'attaque du futur. Arrivabene toujours : "Nous avons eu une discussion sincère. Avec les achats de janvier, avec l'arrivée de Vlahovic, la position de Paulo n'était plus centrale. Les paramètres étaient différents. De nature technique : personne n'a mis en doute la compétence et la valeur technique de Paulo. Il y avait également des considérations sur la durée du contrat et des considérations financières. Nous avons fait des choix".