Coupe de tonnerre à la Juventus. Aujourd'hui devait être le jour de vérité pour l'avenir de Paulo Dybala, et c'est ce qui s'est passé : la réunion tenue à Continassa entre son entourage (mené par son avocat Jorge Antun) et la direction de la Juventus a sanctionné la rupture définitive entre les deux parties. Autrement dit, aucun accord de prolongation de contrat n'a été trouvé entre la Juventus et Paulo Dybala, dont le contrat s'achèvera en juin prochain.

Des discussions rompues

La prolongation du contrat, qui expire le 30 juin, n'aura pas lieu, car les conditions de base pour une fumée blanche n'ont pas été remplies, bien que cela soit compliqué, étant donné le récent report du sommet qui avait soulevé plus d'un doute. Paulo Dybala quittera donc la Juventus cet été, libre de tout contrat, le club italien ne recevant donc aucune contrepartie financière pour compenser le départ de l'attaquant argentin.

Finalement, Paulo Dybala et la Juventus ont décidé de se séparer, chacun allant de son côté, sans regarder en arrière sur une histoire d'amour heureuse qui a commencé en 2015 avec l'investissement de 32 millions (plus 8 millions de bonus) réalisé pour arracher l'Argentin au Palerme de Maurizio Zamparini.

Une histoire d'amour qui finit mal

Dybala s'apprête donc à quitter la Juventus avec un palmarès de 5 Scudetti, 4 Coupe d'Italie et 3 Supercoupes d'Italie, qui pourrait s'enrichir lors de cette dernière saison qui voit les Bianconeri toujours en course en championnat et en Coupe d'Italie. Dans le CV de la "Joya", il y a aussi la finale de la Ligue des champions perdue contre le Real Madrid en 2017.

Et maintenant, que va-t-il arriver à l'Argentin ? On est évidemment curieux de comprendre quelle sera sa prochaine destination, si elle est toujours en Italie ou à l'étranger. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui 21 mars 2022, l'espoir de voir Dybala en action sous le maillot de la Juventus dans les prochaines saisons est définitivement anéanti.