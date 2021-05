La Juventus risque une exclusion de la Serie A si elle ne se retire pas de la Super League

Gabriele Gravina, chef de la Fédération italienne de football, a informé les Bianconeri que leur participation à la campagne 2021-22 était menacée.

La Juventus a été avertie que le fait de ne pas se retirer de la proposition tant décriée de la Super League les empêchera de jouer en Serie A la saison prochaine. Un projet de scission européenne qui avait fait l'objet de spéculations depuis un certain temps s'est avéré être un échec désastreux lorsque les plans mis en œuvre par les 12 superpuissances européennes sont tombés à l'eau, ces derniers devants rapidement faire machine arrière.

Les six poids lourds de la Premier League ont été les premiers à revenir sur leur décision qui s'est produite dans les 48 heures après l'annonce du projet, mais la Juve - avec les géants de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid - n'ont pas encore officiellement renoncé au projet. La Juve, le Barca et le Real ont collectivement dénoncé les "menaces intolérables" lancées contre eux par l'UEFA et la FIFA, mais ils courent le risque d'être exclus de leurs compétitions nationales.

Gabriele Gravina, président de la FIGC, a déclaré à Radio Kiss Kiss à propos d'une possible exclusion de la Juventus dès la saison prochaine : "Les règles sont claires. Si la Juventus fait toujours partie de la Super League lors de son entrée la saison prochaine, elle ne pourra pas participer à la Serie A. Je serais désolé pour les fans mais les règles sont des règles et elles s'appliquent à tout le monde. J'espère que cette attente se terminera bientôt".

"Ce n’est pas bon pour le football international, le football italien, la Juventus"

Gravina tient à s'assurer que la Juventus ne sera pas exclue de l'élite italienne en 2021-2022, de nouveaux pourparlers étant prévus entre toutes les parties dans le but de parvenir à un compromis. Le leader de la FIGC a ajouté à Radio Anch'io Sport : "Ce sont des principes simples, affirmés par la Charte olympique puis rapportés par les statuts des fédérations nationales et internationales. Ce sont des principes clairs, dans lesquels l'exclusivité de la gestion du sport est établie. J'espère que ce différend pourra être résolu le plus rapidement possible. Nous sommes tous un peu fatigués de ce bras de fer entre l'UEFA et ces trois clubs. J'espère pouvoir servir de médiateur entre la Juventus et l'UEFA".

"Ce n’est pas bon pour le football international, le football italien, la Juventus. Nous avons déjà dit que l’association de football respecte les règles. Les règles prévoient la non-participation à notre championnat si les principes établis par la fédération et l'UEFA ne sont pas acceptés", a ajouté Gravina. Le président de la Juve, Andrea Agnelli, a figuré en bonne place dans les discussions de la Super League et refuse d'accepter que le concept soit imparfait.

Afin de justifier la présence des Bianconeri dans les plans, il a déclaré au Corriere dello Sport : "Nous voulons rester proches de nos fans. Notre volonté est de créer une compétition qui puisse apporter des bénéfices à l'ensemble de la pyramide du football, en augmentant considérablement ce qui est distribué à d'autres clubs. Une compétition, je souligne, qui reste ouverte et qui offre cinq places aux autres clubs. La nutrition des secteurs jeunesse est maintenue. Le plus gros problème de l'industrie du football est la stabilité. 40% des 15-24 ans n'ont aucun intérêt pour le football".

"Nous avons besoin d'une compétition capable de s'opposer à ce qu'ils reproduisent sur les plateformes numériques, en transformant le virtuel en réel. Le football n'est plus un jeu mais un secteur industriel et la stabilité est nécessaire. Même à la maison. En Europe, le match qui vaut le plus n'est pas la finale de la Ligue des champions mais les barrages de la première division anglaise pour accéder à la Premier League : 150 millions. Ce n’est pas de la stabilité. Nous avons besoin de règles économiques et financières strictes telles que celles établies dans la Super League", a conclu Agnelli.

La Juventus a cédé un titre national à ses grands rivaux de l'Inter cette saison et, se demande si Andrea Pirlo et Cristiano Ronaldo seront de retour la saison prochaine, a beaucoup à aplanir sur et en dehors du terrain afin de rebondir plus fort la saison prochaine.