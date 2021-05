Juventus - Fragilisé, Andrea Pirlo ne compte pas démissionner

Malgré la lourde défaite face à Milan (0-3) et la situation inquiétante de la Juve au classement, l'entraîneur de la Vieille Dame croit en son projet.

Très ambitieuse en début de saison, la Juventus Turin ne cesse de déchanter ces derniers mois. Sortie par la petite porte en Ligue des Champions face au FC Porto, la Vieille Dame a perdu son titre en Serie A, profitant à l'Inter Milan d'Antonio Conte, et n'est même pas sûre de se qualifier pour la C1. Une situation inquiétante, à trois journées de la fin.

Dimanche, la Juventus Turin avait pourtant l'occasion de réaliser une bonne opération au classement. Mais Cristiano Ronaldo et ses partenaires se sont lourdement inclinés à domicile face à l'AC Milan (0-3). La défaite de trop pour Andrea Pirlo, dont l'équipe est cinquième de Serie A avec 69 points au compteur ? Le principal intéressé refuse d'y croire.

"Il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas fonctionné"

"Une démission ? Non, j'ai entrepris ce travail avec beaucoup d'enthousiasme, avec des difficultés mais mon travail continue. Je pense pouvoir faire mieux et m'en sortir avec cette équipe. Il reste trois matches je vais continuer à faire mon travail tant que je peux", a promis l'entraîneur turinois, qui ne s'explique pas cette défaite sévère.

"Pendant la semaine, j'avais vu l'équipe bien, avec la bonne concentration et la bonne mentalité, une équipe vive et qui était convaincue de faire un grand match, dans un match contre un rival direct pour la qualification en Ligue des champions. On est plutôt bien entrés dans le match et puis peu à peu nous nous sommes désunis... C'est difficile à expliquer", a reconnu l'Italien pour Sky Sport, reconnaissant toutefois que beaucoup de choses n'ont pas fonctionné aussi bien qu'il l'aurait souhaité face à l'équipe milanaise.

"Il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas fonctionné. Quand tu perds 3-0 un match aussi important, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il faut revoir le match, en parler avec les joueurs", a enfin analysé Andrea Pirlo. Une chose est sûre, la saison de la Juventus Turin est d'ores et déjà un vrai échec.