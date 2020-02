RUMEUR - La Juventus rêve de Virgil Van Dijk

Selon la presse anglaise, la direction de la Juventus envisage de casser sa tirelire l’été prochain pour mettre la main sur Virgil Van Dijk.

L’été dernier, Virgil Van Dijk a perdu son étiquette de défenseur le plus cher au monde au profit du Mancunien Harry Maguire. Mais, il se peut bien que le Néerlandais récupère ce statut dès la prochaine intersaison. Le dauphin de Lionel Messi au dernier Ballon d’Or fait objet d’un très sérieux intérêt de la part de la .

Les responsables piémontais ne sont pas trop satisfaits du rendement de Matthijs De Ligt, qu’ils sont allés chercher à l’ en 2019. Giorgio Chiellini se rapprochant, lui, de la retraite, ils sont donc déterminés à frapper un gros coup en faisant venir l’un des meilleurs au monde à ce poste. Et la référence dans ce domaine n’est donc autre que Van Dijk.

Selon ce que rapporte The Sun dans son édition d’aujourd’hui, la Juve serait prête à payer jusqu’à 180M€ pour enrôler le géant batave. Cela fera de ce dernier non seulement le défenseur le plus cher au monde, mais aussi le deuxième joueur le plus couteux de l’histoire derrière le Parisien Neymar.

A noter que le contrat de Van Dijk chez les Reds de court jusqu’en 2023. Sa valeur marchande est estimée à 100M€ d’après le site de transfermarkt.