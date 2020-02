Juve - Sarri se défend après ses déclarations à Naples

Les Bianconero ont été loin de leur meilleur niveau le week-end passé à Naples, et Sarri vivement critiqué pour sa réaction après la défaite.

L'entraîneur de la Maurizio Sarri a affirmé ce samedi que ses déclarations après la défaite 2-1 à la semaine dernière avaient été "exploitées", alors que l'ancien technicien napolitain avait assuré que quitte à perdre un match, il préférait que ce soit contre son ancien club.

Les paroles de Sarri après la défaite n'ont eu pour effet que de mettre encore plus en colère les fidèles de la Vieille Dame, mais l'ancien boss de estime que ses pensées ont été interprétées de manière démesurée et que si les fans doivent être en colère contre quelque chose, ce doit être la performance de l'équipe.

"Je ne sais rien d'une possible controverse, et cela me paraît étrange que certaines phrases aient été exploitées", a déclaré l'intéressé en conférence de presse avant le match contre la .

"Il semble tout à fait naturel qu'après avoir travaillé avec ces gars pendant trois ans et qu'ils m'aient aidé dans un voyage qui m'a vu arriver dans le plus grand club d' , il y ait encore une affection et une gratitude. Les fans devraient être en colère parce que non seulement nous avons perdu, mais nous avons mal joué, ce qui est encore pire."

La Juve ayant concédé un certain nombre de buts peu après avoir pris les devants cette saison, Sarri a également été interrogé pour savoir si son équipe avait un problème pour maintenir la concentration nécessaire jusqu'à la fin des rencontres.

"Peut-être, a-t-il répondu. Bien qu'il semble que nous ayons surmonté cela dernièrement. Il n'est pas facile de parler de situations psychologiques plutôt que de situations tactiques. Je ne suis pas inquiet du nombre de buts que nous encaissons. Nous avons fait mieux en et en coupe qu'en , mais de manière générale le progrès est bon, même si nous savons que nous avons encore du travail."

Enfin, il a évoqué le mercato d'hiver, estimant avoir un groupe de qualité malgré le départ tardif d'Emre Can pour le . "J'ai un groupe de 27 joueurs. La qualité de [Can] ne fait l'objet d'aucun débat et il sera fondamental dans une équipe qui a un autre style de jeu.

"Je n'ai demandé aucune arrivée cet été ou cet hiver. C'est une équipe forte et je dois m'adapter à leur caractéristiques. Je ne peux pas essayer de tout révolutionner. Mon objectif pour les prochains mois est de faire de Douglas Costa un joueur clé derrière les attaquants. Je pense qu'il peut changer des matches depuis cette position."