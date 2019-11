La Juventus prolonge plusieurs de ses cadres

La Juventus de Turin vient de faire signer un nouveau contrat à trois de ses joueurs : Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci et Juan Cuadrado.

Plusieurs joueurs de la de Turin ont paraphé ce mardi un nouveau contrat avec leur club. Des joueurs importants et sur lesquels Maurizio Sarri, l’entraineur bianconero, s’appuie très particulièrement. Il s’agit de Leonardo Bonucci, de Wojciech Szczesny et de Juan Cuadrado.

Bonucci, qui porte le brassard de capitaine en l’absence de Giorgio Chiellini, a rempilé jusqu’en 2024. L’infidélité dont il s’est rendu auteur en 2017 en rejoignant l’ est déjà toute oubliée du côté de Turin. Et il a bien l’intention de s’inscrire cette fois dans la durée avec la Vieille Dame. À la fin de son nouveau bail, il aura 37 ans.

La prolongation de Szczesny, elle, est une belle réponse à la rumeur qui a surgi dernièrement dans la presse transalpine et qui a fait état d’un intérêt des champions d’ envers Gianluigi Donnarumma. Le Polonais garde bien la confiance de son staff et cette situation ne devrait pas évoluer avant un bon moment. Cette saison, l’ex-Romain n’a pris que 8 buts en .

Des récompenses méritées après un début de saison parfait

Enfin, la dernière prolongation concerne Juan Cuadrado. Ce dernier ne joue peut-être pas toujours titulaire, mais il est très apprécié et surtout très utile lors de son entrée en jeu. Avec lui, la Juve possède un profil unique comme ailier, celle d’un dynamiteur de défenses et capable de faire la différence à tout moment. Son but magnifique contre il y a trois ans reste encore dans toutes les mémoires.

Leader de la et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, la Juventus réalise un début de saison 2019/2020 impressionnant. Même si les victoires sont souvent acquises sur la plus courte des marges, les Piémontais se montrent intraitables. Dans les cinq grands championnats européens, les Bianconeri sont les seuls à être toujours invaincus, toutes compétitions confondues.