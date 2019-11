Mercato, Cristiano Ronaldo exige Paul Pogba à la Juve

Selon des bruits en Italie, Cristiano Ronaldo aurait exigé de ses dirigeants un retour de Paul Pogba à la Juve.

Le milieu de terrain de , Paul Pogba, a longtemps été associé à un retour à la et cette perspective s’est renforcée avec des informations en suggérant que Cristiano Ronaldo aurait recommandé aux dirigeants de la Juve de prendre les devants dans ce dossier, selon Tuttosport.

Pogba a fait l’objet de nombreuses critiques lors du mandat d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford, qui a vu les Red Devils avoir beaucoup de mal en championnat et se classer septième après quatre nuls, quatre victoires et quatre défaites jusqu’à présent cette saison.

Le Français a joué lors de la victoire 4-0 contre lors de la première journée, s'offrant deux passes décisives, mais est depuis quasiment inactif à cause d'une blessure à la cheville qui l'a limité à six départs lors de la campagne 2019-2020.

Pogba avait beaucoup de liens avec le l'été dernier, mais ce transfert n'a finalement pas abouti. Néanmoins, l'international français semble destiné à quitter Old Trafford, et la Juventus Turin, où il était un joueur vedette entre 2012 et 2016, sera probablement ouverte à toutes les possibilités de faire revenir le milieu de terrain. .





