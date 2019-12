Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur de la Serie A

À défaut du Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo a conquis lundi le titre du meilleur joueur de la Serie A de la saison écoulée.

Et un trophée individuel de plus dans la besace de Cristiano Ronaldo. Mais, ce n’est pas le Ballon d’Or. Alors que tout le gratin du football mondial était réuni lundi soir à Paris, le Portugais, lui, se trouvait à Milan. Il participait à la soirée de distribution des prix pour l’exercice 2018/2019 de la . Et, CR7 en a récolté un, celui du meilleur joueur de ce championnat.

Ronaldo a donc été primé pour sa belle première année en . Et, il est venu en personne recevoir sa distinction. Une initiative qui surprend et déçoit même dans la mesure où il ne se rend jamais à la soirée du Ballon d’Or quand il n’est pas lauréat. Un fait qui a d’ailleurs amusé Luka Modric, son ancien coéquipier et le joueur qui a mis fin à son règne en 2018.

La victoire de Ronaldo sur la scène italienne ne souffre d’aucune contestation. Il a inscrit 21 buts en 31 rencontres et a largement participé au nouveau titre de Scudetto remporté par la Vieille Dame. Il n’a pas été loin non plus de finir meilleur buteur de la Serie A.

Au palmarès, l’ancien joueur du succède à l’actuel attaquant du PSG, Mauro Icardi. Outre ce titre, il a aussi été désigné dans l’équipe type de la Serie A en compagnie de trois autres joueurs bianconeri (Pjanic, Joao Cancelo et Giorgio Chiellini).