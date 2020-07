La Juventus entre dans la danse pour Milik

Tottenham travaille sur la signature d'Arkadiusz Milik du Napoli mais doit faire face à une rude concurrence de la Juventus.

Le contrat de l'attaquant international polonais à expirera la saison prochaine et les Bianconeri tentent de conclure un accord afin de remplacer leur attaquant principal, Gonzalo Higuain, par une autre option et est diposée à envisager un échange.

La Juve a mis l'arrière central Cristian Romero, actuellement prêté à Gênes, dans la balance, mais selon nos informations, cela a été refusé par Napoli qui n'a pas envie d'échanger un attaquant contre un défenseur.

Les discussions se poursuivent sur l'inclusion de l'ailier Federico Bernardeschi dans un accord, tandis que Luca Pellegrini, bien qu'il soit arrière gauche, est considéré comme une perspective suffisamment excitante pour intéresser le club napolitain.

La Juve se prépare déjà pour la saison prochaine alors qu'elle défend sa couronne de contre la et de l'Inter, et que le milieu de terrain Dejan Kulusevski est déjà signé depuis l' . Sans oublier l'accord d'échange avec Barcelone impliquant Arthur et Miralem Pjanic.

Les discussions ont cependant permis à d'autres clubs de rester dans la course pour Milik, et Goal a appris que faisait partie de ces équipes.