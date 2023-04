La grosse mise au point d'Amandine Henry

La milieu de terrain de 33 ans met es points sur les "i" dans un communiqué.

Suite à une information du « Progrès » faisant état de ses envies de départ de l'OL, Amandine Henry a tenu à clarifier sa situation et son état d'esprit actuels sur ses canaux sociaux.

Le média avait maintenu mardi qu'Amandine Henry, la milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais âgée de 33 ans, s'était mise en arrêt maladie afin d'éviter de reprendre la compétition avec l'OL.

Toujours selon le journal, la joueuse redouterait qu'une éventuelle blessure puisse compromettre son transfert dans le club américain d'Angel City, en Californie, qu'elle souhaite absolument rejoindre avant la fin de son bailà Lyon, fin juin.

La précision d'Henry

La joueuse aurait par ailleurs demandé au club rhodanien de la libérer avant cette dealdine, se heurtant à un refus catégorique.