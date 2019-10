La folle rumeur Mourinho à Arsenal

L'entraîneur portugais n'a jamais caché vouloir reprendre du service en Angleterre et pourrait être une solution pour remplacer Unai Emery.

Toujours sans club depuis son départ de , José Mourinho attend désespérement la bonne opportunité se présenter à lui. L'entraîneur portugais, passé par , le , l' et le adore l' et donne la priorité au championnat anglais puisque sa famille vit à Londres. Le nom de José Mourinho a récemment circulé du côté de , où Mauricio Pochettino est en difficulté, et du .

José Mourinho avait même refusé l'Olympique Lyonnais le mois dernier après l'éviction de Sylvinho. Jean-Michel Aulas l'a confirmé laissant entendre que le Portugais attendait une autre piste : "Il est toujours difficile de relater des conversations. On a eu des échanges SMS (une version qui nous a été confirmée par l'entourage de l'entraîneur portugais) et je me suis rendu compte de l'image de auprès du numéro 1 en Europe. Mais il va faire un certain nombre d'autres choses prochainement... Donc il n'a pas donné suite à notre proposition de rencontre car il a choisi ou va choisir un autre club".

Emery fragilisé ?

Selon les informations de The Sun, José Mourinho pourrait rebondir à . En effet, Unai Emery serait menacé après les résultats en dents de scie récent des Gunners et l'épisode Granit Xhaka. Une folle rumeur puisque le Portugais a souvent été en conflit ouvert avec Arsène Wenger et Arsenal du temps de son passage à Chelsea enchaînant les moqueries et les provocations ainsi que les attitudes plus que limites.

Une chose est sûre, José Mourinho est prêt à se replonger dans sa carrière d'entraîneur et saisira une telle opportunité si elle se présente à lui, malgré la rivalité entre Arsenal et ses deux anciens clubs en , Chelsea et Manchester United. En revanche, pas sûr que le nom de José Mourinho vienne en tête de liste du côté d'Arsenal si jamais les choses se gâtent dans les prochaines semaines pour Unai Emery.

Chez les Gunners, José Mourinho retrouverait une équipe ambitieuse avec un effectif de qualité qui pourrait lui permettre de remporter de nouveaux titres, même si la Premier League semble déjà hors d'atteinte pour les pensionnaires de l'Emirates Stadium. Le technicien portugais a d'ailleurs l'avantage de connaître quelques éléments qu'il a déjà eu sous ses ordres comme David Luiz et Mesut Özil. Reste à savoir si la folle rumeur Mourinho à Arsenal sera confirmera dans les prochaines semaines.