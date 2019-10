Arsenal - Le comportement de Granit Xhaka ne passe pas pour Emmanuel Petit

Ancien joueur d'Arsenal, le Français n'a que très peu goûté au comportement du Suisse à l'encontre des supporters des Gunners...

Granit Xhaka est dans la tourmente. Conspué par ses supporters lors de sa sortie face à , l'international suisse a mal réagit en faisant un geste de la main aux fans des Gunners. Alors forcément, Granit Xhaka est dans le viseur des supporters d' , mais aussi de la presse. D'autant plus que le milieu de terrain suisse est le capitaine des Gunners. Un statut dont l'avenir est plus qu'incertain et risque d'être remis en cause dans les prochaines semaines.

Ancien joueur d'Arsenal et de l'Equipe de , Emmanuel Petit a donné son avis sur le geste déplacé de Granit Xhaka. Sans surprise, force est de constater que le Champion du Monde 1998 n'a que très peu goûté ce manque de respect vis à vis des supporters...

"C’est clair, ils ne veulent plus voir Xhaka jouer pour Arsenal"

"Ce qu’il a fait sur le terrain, c’est une chose. J’ai déjà expliqué que je ne savais pas ce qu’il apporte à l’équipe. Mais ce qu’il a fait en quittant le terrain est totalement différent. Tu ne peux pas faire ça, c’est vu comme une traîtrise en . Des capitaines comme Adams et Vieira ont toujours respecté les fans. Je n’ai pas l’impression que Xhaka comprenne ce que cela signifie d’être supporter. (…) J’ai déjà vu des fans siffler des joueurs, bien sûr, mais pas comme ça. La colère était différente. C’est clair, ils ne veulent plus voir Xhaka jouer pour Arsenal", a déploré le Français, sur Paddy Power.

"Je préférerais continuer à avancer. Pour le moment, je n’en parle pas et je ne veux pas penser à cela (au fait de laisser Xhaka capitaine ndlr). Ce n’est pas facile pour lui et pour l’équipe. Il est actuellement dévasté, triste. Nous avons parlé hier, dimanche et ce matin. Il s’est entraîné normalement avec le groupe mais il est dévasté", a pour sa part déclaré son entraîneur Unai Emery, ce mardi, en conférence de presse.