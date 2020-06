La fédération italienne dévoile le calendrier de reprise

La fédération italienne a dévoilé ce lundi le programme de reprise du championnat, tout en validant le protocole sanitaire.

La Fédération italienne de football (FIGC) a finalisé ses plans de reprise alors que la est en passe d'être le prochain championnat européen à repartir de l'avant.

La ligue italienne avait précédemment confirmé que la allait redémarrer le week-end du 20-21 juin, avec les matches en retard qui restaient à disputer, et la finale de la Coppa Italia a prévue pour le 17 juin. Ce lundi, la fédération a révélé les détails concernant les conditions de ce retour, avec plusieurs précautions en place pour assurer la sécurité des joueurs.

Le championnat commencera par deux matchs le 20 juin, avec qui accueillera pendant que rendra visite à Vérone. L' accueillera ensuite le lendemain tandis que l'Inter affrontera la le 21 juin. Chacun de ces matchs bouclera la 26e levée, tandis que la 27e débutera le 22 juin.

La , leader du championnat, effectuera son grand come-bakc le 22 juin avec une visite à , tandis que l' affrontera Lecce et la recevera le Brescia le même jour. La première journée complète se terminera le 24 juin avec la tenue de trois matches et la levée qui suit débutera le 26 juin avec l'opposition entre la Juventus et Lecce.

Lorsque la compétition reprendra, un maximum de 300 personnes seront autorisées à entrer dans le stade, tandis que les deux équipes doivent arriver dans deux bus différents. Avant le début du match, les titulaires et les remplaçants seront séparés dans deux vestiaires différents, tandis qu'il n'y aura pas de cérémonie d'avant-match, de photos ou de poignée de main entre les différents acteurs.

Pendant la partie, les joueurs devront se tenir à au moins un mètre et demi de l'arbitre pour maintenir une distanciation sociale.

Après le match, il y aura des conférences de presse d'après-match, bien que celles-ci se feront avec un "format Formule 1". Des questions seront envoyées par des journalistes et les réponses seront diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux.