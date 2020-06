Une reprise avec du public en Serie A ?

Les dirigeants du football italien pensent à relancer le championnat, en autorisant partiellement le retour des fans dans le stade.

Le 20 juin prochain, et après trois mois d'interruption, le championnat italien sera de retour. Les clubs de s’apprêtent à retrouver les terrains et terminer l’exercice 2019/2020. Une bonne nouvelle et qui pourrait être suivie par une autre. Il serait question de faire revenir les supporters dans les enceintes sportives.

L’idée en question commence à faire son chemin, et le feu vert pourrait être donné le 8 juin prochain à l’occasion de la tenue de l’Assemblée générale du conseil fédéral, si l'on en croit les rumeurs qui émanent de ce pays..

Si la présence des fans dans les stades est désormais vue d’un bon œil de l’autre côté des Alpes c’est parce qu’il y a eu récemment l’ouverture des cinémas et des théâtres. En respectant les consignes sanitaires, on ne voit pas d’un mauvais œil le retour des tifosi pour ces matches de haut niveau, ne serait-ce que par nombre limité.

Gabriele Gravina, le président de la FIGC, reconnait que c’est une possibilité, même si pour lui c’est la prudence qui prévaut toujours. « Des tifosi au stade ? Aujourd'hui c'est prématuré. Mais j'ai l'espoir que ça puisse arriver en fin de championnat, je l'espère de tout coeur », a-t-il confié sur Radio 24. « Je suis l'évolution de la situation pour les cinémas, les théâtres, les manifestations culturelles. Il semble impensable que dans un stade de 60 000 ou 80 000 places, il n'y ait pas l'espace pour un pourcentage minime de spectateurs pouvant assister au match. Avec toutes les précautions nécessaires ».