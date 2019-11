Dortmund-Paderborn (3-3), le Borussia revient de loin

Mené par trois buts d'écart à la pause par la lanterne rouge, le Borussia a sauvé à remonter ce retard et sauver le point du nul.

Le vice-champion d’ a été proche ce vendredi d'enchainer un nouveau faux-pas en , et fragiliser par la même occasion la position de son coach. Contre le dernier du championnat, le BVB était mené par trois buts d'écart et se dirigeait vers une vraie correction. Mais au prix d'un superbe sursaut, les Schwarzeglben ont réussi à se rattraper et cueillir le point du nul.

Une première période catastrophique

Le Borussia a attaqué son match complètement à l’envers, concédant trois buts en une mi-temps. Streli Mamba (5e et 37e) et Gerrit Holtmann (43e) se sont chargés de punir les locaux pour leurs carences. Un vrai naufrage auquel les fidèles du Signal Iduna Park ne croyaient pas leurs yeux. Cela faisait bien longtemps que leur formation n’avait pas affiché un visage aussi alarmant.

En seconde période, Dortmund ne pouvait pas faire pire. Il s’est remis à l’endroit, et aurait même pu se retrouver à un but de son adversaire dès la 49e si Marco Reus avait trouvé la faille à la 49e minute juste après la réduction du score de Jadon Sancho (47e). Mais, le portier de a tenu bon, détournant notamment une tentative de Julian Brandt (76e). À un quart d'heure de la fin, on voyait mal comment les locaux allaient réussi à éviter le faux-pas, mais c'était mal évaluer leur persévérance. Alex Witsel a scoré le deuxième à la 84e d'une tête décroisée avant que Marco Reus ne trouve le chemin des filets à son retour en mettant un coup de casque sur un centre de Sancho (91e).

Au final, le Borussia a donc réussi à arracher le nul et éviter son troisième accroc de la saison. Le scénario de la seconde période a de quoi retaper le moral de Hummels et cie avant de se déplacer à Camp Nou pour affronter Barcelone en Ligue des Champions (27 novembre), mais pour les ambitions domestiques du club ce résultat reste une contre-performance. Avec ce score de parité, les Jaune et Noir risquent de se retrouver à 7 points de la première place dès samedi. Hans-Joachim Watzke et la direction du club pourrait ne pas l’accepter et emboiter le pas au board du Bayern en procédant à un changement au niveau de la barre technique.