La déclaration forte de John Textor après la nouvelle défaite de l’OL

John Textor, le propriétaire de l’OL, a admet être préoccupé par ce que montre son club en Ligue 1.

L’OL a encore fauté en Ligue 1 ce dimanche. Les Rhodaniens accueillaient la lanterne rouge du classement et ont trouvé le moyen de chuter (1-2) après une autre prestation moyenne. Avec ce faux-pas, l’équipe glisse à la dernière place et la situation a forcément embarrassé John Textor.

Textor : « On ne sera pas relégué »

Le patron du club s’est invité sur le plateau d’Amazon Prime à l’issue de cette rencontre. « C’est le genre de matches qu’il fallait gagner, a-t-il commencé par lâcher. Les supporters étaient avec nous tout au long de la soirée. On a montré trop de qualités par rapport au résultat qu’on a eu. Et on n’est pas à l’endroit où on doit être ».

Quand on lui a demandé ensuite s’il était inquiet pour la suite, l’homme d’affaires américain a répondu : « Oui, bien sûr que je me fais des soucis. Ici, on parle de relégation. Y a pas de risque qu’on soit relégué, mais on peut avoir une saison médiocre ».

L'article continue ci-dessous

Tout en se disant préoccupé, Textor a voulu se montrer optimiste pour le futur : « Notre capitaine (Anthony Lopes, ndlr) a dit il y a quelques semaines qu’on paye cher chaque petite faute de notre part. Je me fais des soucis mais je crois en autre entraineur et en l’équipe. Maintenant ce qu’il faut c’est travailler ».

En quatre matches à la tête de l’équipe, Fabio Grosso n’a toujours pas gagné. L’Italien n’est cependant pas menacé. « Il doit faire des choses différentes, a indiqué Textor à son sujet. Il a des jeunes joueurs et d’autres avec de l’expérience. Il donne l’opportunité à ceux qu’il mérite. Ce soir, les joueurs ont fait de bonnes choses. Ils ont donné ce qu’il fallait. Il faut que tout le monde soit à son niveau. Maintenant, ça nous met de la pression car on doit battre des équipes pour remonter au classement ».

« Cherki a raison de ne pas être content »

Enfin, le propriétaire des Gones s’est exprimé à propos de Rayan Cherki, qui a été sorti à la mi-temps par son coach. « Cherki heureux à Lyon ? Il n’y a pas de joueur qui peut être content quand il ne joue pas 90 minutes. Bien sûr qu’il n’est pas heureux. J’ai du respect pour lui, il travaille et dur et va réussir à trouver ce que le coach attend de lui ».