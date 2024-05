La déclaration de Deschamps sur Mbappé qui confirme les rumeurs

En conférence de presse, ce mercredi, Didier Deschamps a confirmé les rumeurs quant à l’avenir de Kylian Mbappé.

Capitaine de l’Equipe de France de football, Kylian Mbappé est un joueur libre cet été. Le joueur a récemment annoncé officiellement son départ du Paris Saint-Germain avec qui il ne veut pas renouveler son contrat. Interrogé sur le joueur, ce mercredi, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a confirmé les rumeurs sur la prochaine destination de son capitaine.

Mbappé au Real, la confirmation simple de Deschamps

S’il ne veut pas continuer avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devrait, selon les informations de la presse sportive, signer au Real Madrid. Le président de LaLiga, Javier Tebas, est même séduit par l’idée de voir le Bondynois dans le championnat espagnol. Par ailleurs, des rumeurs ont évoqué que le Français sera présenté dans la première semaine du mois de juin.

Avant de se rendre en conférence de presse ce mercredi à Clairefontaine dans le cadre du rassemblement avant l’Euro, Didier Deschamps a été interrogé par un journaliste espagnol sur la présentation de son capitaine au Real Madrid. « Cela ne dépend pas de moi. Ils décideront quand ce sera le moment d'officialiser. Dans la mesure du possible, je m'adapterai par rapport au collectif et à l'équipe de France », a répondu le technicien français avant de se rendre en conférence de presse.

Deschamps prend la défense de Mbappé

Pour le sélectionneur de l’Equipe de France, ce qui se passe en club avec Kylian Mbappé est différent de la sélection. L’ancien coach de l’OM estime que le Bondynois s’inscrit bien dans un projet collectif. Toutefois, l’ancien milieu défensif des Bleus comprend bien ce que traverse Mbappé après son annonce.

« Il y a ce qu'il se passe en club, mais le contexte en équipe de France est différent. Kylian s'est toujours inscrit dans un projet collectif. Évidemment, il a des responsabilités dans son club, il en a aussi ici, si ce n'est plus. Je ne vais pas accorder plus d'attention à lui par rapport à cet aspect. Mais je comprends bien qu'à l'extérieur, au niveau médiatique, sur la décision et l'annonce, ça prend beaucoup de place. Kylian prend chaque jour beaucoup de place et c'est normal parce que c'est Kylian. Il est un élément très important pour nous », a indiqué DD en conférence de presse. Mbappé appréciera.